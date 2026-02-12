Soudan: Le Ministre des Affaires étrangères accueille l'envoyé spécial français au pays

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohiedin Salem Ahmed, a reçu aujourd'hui à sa résidence au palais présidentiel à Addis-Abeba l'envoyé spécial français au Soudan, Ambassadeur Bertrand Cochery.

Les deux parties ont échangé les points sur les développements de la situation au Soudan, en particulier les régions de Kordofan et de Darfour.

L'ambassadeur français a indiqué que sa longue expérience de travail au Tchad lui permettait de comprendre la situation politique dans la région et les complexités qui entourent actuellement le dossier soudano-tchadien, appelant à faire prévaloir la voix de la raison et à parvenir à un accord garantissant la sécurité du Soudan, l'unité de son territoire et la sécurité de ses citoyens.

Pour sa part, le ministre Salem a exprimé ses remerciements à l'ambassadeur Cochery, soulignant le souci du gouvernement soudanais d'assurer la sécurité des citoyens et les efforts des forces armées pour étendre leur contrôle dans les régions de Kordofan et de Darfour afin que les habitants de ces régions puissent jouir de la sécurité et de la stabilité. Il a affirmé que la milice va disparaître, et que ce qui se passe actuellement n'est qu'un sursaut passager, et que la victoire est proche. .

En ce qui concerne le processus politique, les deux parties ont discuté des contacts menés sous l'égide des pays amis et frères du Soudan, qui ouvrent la voie devant un dialogue soudanais qui n'exclut personne.