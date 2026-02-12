Soudan: Le Ministre des AE reçoit l'envoyé spécial du Secrétaire General des Nations Unies pour le pays

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, a reçu aujourd'hui, à sa résidence du palais présidentiel à Addis-Abeba, l'envoyé du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan, Ramtane Lamamra, en présence de l'ambassadeur du Soudan en Éthiopie, Al-Zain Ibrahim Hussein.

Les deux parties ont passé en revue les derniers développements de la situation au Soudan.

Le ministre des Affaires étrangères a écouté le point de vue de l'envoyé Ramtane Lamamra concernant la situation humanitaire résultant de la guerre et sa condamnation sans équivoque de l'attaque sur le convoi alimentaire humanitaire par la milice du Soutien rapide.

M. Ramtane Lamamra a exprimé sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple soudanais dans leurs efforts de reconstruction après leur retour à Khartoum, soulignant que les Nations unies espèrent voir démarrer le processus politique qui n'exclut personne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a rassuré l'envoyé du Secrétaire général sur le bon déroulement de la situation et les efforts déployés pour assurer la sécurité et la stabilité du Soudan et des Soudanais, affirmant le souci du Soudan de coopérer avec les Nations Unies et ses agences spécialisées, d'autant plus que le ministère des Affaires étrangères assume désormais les fonctions du ministère de la Coopération internationale, annonçant sa détermination à élargir la coopération et le travail conjoint pour la reconstruction et la stabilité.