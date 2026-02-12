Maroc: Casablanca à l'heure de la 5e édition de CasablancaRun

La 5e édition de CasablancaRun sera organisée les 14 et 15 février sur la promenade maritime de la Mosquée Hassan II, en face du boulevard Zerktouni, à Casablanca, annonce l'association TheCityRun.

L'événement s'inscrit dans le cadre du programme national TheCityRun, un concept sportif urbain visant à encourager l'activité physique, promouvoir un mode de vie sain et valoriser les espaces publics à travers des rendez-vous accessibles au plus grand nombre, indique l'association organisatrice dans un communiqué.

Un concept inclusif au service du sport pour tous

CasablancaRun repose sur une approche volontairement ouverte : proposer un week-end d'activités où chacun peut participer à son rythme - courir, marcher ou pratiquer le fitness - sans exigence de performance.

Le concept TheCityRun privilégie l'accessibilité, la diversité des pratiques et la mobilisation des communautés sportives locales, avec pour ambition d'ancrer durablement la pratique sportive dans le quotidien des citoyens. Un rendez-vous désormais installé dans le paysage sportif casablancais.

Depuis son lancement, CasablancaRun s'est progressivement imposé comme l'un des événements participatifs majeurs de la ville. La 4e édition, organisée en 2025, a réuni plus de 6.000 participants cumulés sur le samedi et le dimanche, confirmant l'intérêt croissant du public pour ce format gratuit, fédérateur et non élitiste, précise le communiqué.

Au-delà de l'événement, CasablancaRun contribue à encourager la pratique régulière du sport, à créer du lien entre citoyens et acteurs locaux, et à mettre en valeur le patrimoine urbain de Casablanca.

Un week-end sportif ouvert à tous

La 5e édition se déroulera sur deux journées avec un programme similaire aux précédentes éditions, structuré autour d'activités de course, de marche et de fitness accessibles à tous les âges et niveaux. Chaque participant pourra rejoindre l'événement le samedi et/ou le dimanche et prendre part librement aux activités proposées.

Les animations se tiendront sur la promenade maritime de la Mosquée Hassan II, en face du boulevard Zerktouni, reliant le Phare d'El Hank à la Marina, dans un environnement sécurisé et particulièrement adapté à la pratique sportive. Le programme final sera communiqué sur les réseaux sociaux @CasablancaRun ainsi que sur le site officiel www.Casablanca.Run.

Une première : une course chronométrée intégrée au programme

L'édition 2026 marque une évolution avec l'organisation, pour la première fois à CasablancaRun, d'une course chronométrée prévue le dimanche, en complément des activités non compétitives. Cette course proposera trois distances de 5, 10 et 15 km, avec un dossard unique permettant à chaque participant de choisir librement son parcours, offrant davantage de flexibilité tout en maintenant l'esprit inclusif de l'événement.

Une plateforme pour la communauté sportive locale

CasablancaRun se veut également un espace de rencontre entre le grand public et les acteurs du sport. Groupes de coureurs, coachs et associations locales seront mobilisés afin de proposer un encadrement professionnel et de favoriser la continuité de la pratique sportive au-delà du week-end.

TheCityRun : une dynamique nationale en forte progression

CasablancaRun s'inscrit dans le développement du programme TheCityRun, aujourd'hui déployé dans plusieurs villes marocaines. A ce jour, 12 éditions ont été organisées. En 2025, les événements de Casablanca, Rabat et Marrakech ont totalisé plus de 20.000 participants. Pour 2026, l'ambition est de dépasser 50.000 participants cumulés à l'échelle nationale. Voici, par ailleurs, le calendrier prévisionnel TheCityRun 2026

CasablancaRun - 5e édition : 14-15 février RabatRun - 4e édition : avril/mai

MarrakechRun - 3e édition : mai, TangerRun - 4e édition : juin, FesRun - 1ᣴe édition : octobre, AgadirRun - 1ᣴe édition : novembre, DakhlaRun - 1ᣴe édition : décembre, OujdaRun - 1ᣴe édition : date à confirmer. Le calendrier national complet est disponible sur www.MoroccoRun.com

Un événement gratuit rendu possible grâce aux partenaires

CasablancaRun demeure gratuit et ouvert à tous, grâce au soutien des autorités locales, des entreprises engagées telles que MG, Royal Air Maroc, Indomie, Glovo, Ciel et Cosumar, ainsi que des médias partenaires.

Des packs corporate et des formules de partenariat sont proposés aux entreprises souhaitant s'engager autour de la cohésion d'équipe, de la responsabilité sociétale et de la communication, en associant leur image à un événement fédérateur à fort impact local.

Inscriptions

L'inscription est gratuite et obligatoire sur www.Casablanca.Run. Chaque participant recevra un e-certificat de participation et pourra, s'il le souhaite, commander à prix symbolique le T-shirt officiel, la casquette, la médaille souvenir ainsi que le dossard pour la course chronométrée, conclut le communiqué.