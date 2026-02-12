Maroc: Signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer l'intégrité, la transparence et la prévention de la corruption dans les secteurs public et privé

Un mémorandum d'entente a été signé, mardi à Rabat, entre l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) et l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE), en vue de renforcer les principes d'intégrité, de transparence et de prévention de la corruption dans les secteurs public et privé.

Ce mémorandum, paraphé par le président de l'Instance, Mohamed Benalilou, et le directeur général de l'Agence, Abdellatif Zaghnoun, vise à établir un cadre institutionnel de coopération, de coordination et de consultation entre les deux parties en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Il a également pour objectifs la consolidation des principes de bonne gouvernance et d'éthique, de promotion d'une conduite éthique dans la vie publique relevant du champ d'intervention de l'Agence, de soutien aux objectifs de réforme des institutions et entreprises publiques, et d'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité.

A cette occasion, M. Benalilou, a indiqué que la signature de ce mémorandum témoigne de la volonté commune de coopérer et d'unir les efforts sur les questions d'efficacité, d'intégrité et de gouvernance, mettant en avant la nécessité d'explorer les domaines de convergence et d'intégration institutionnelle afin d'atteindre les résultats escomptés en matière d'intégrité et de lutte contre la corruption.

De son côté, M. Zaghnoun a affirmé que cette signature vise à consolider les principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Aussi, il a relevé que ce mémorandum permettra de jeter les bases d'une coopération structurée et durable, et de créer un environnement économique plus sûr, plus équitable et plus dynamique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La signature de ce mémorandum intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles notamment les articles 36 et 167 de la Constitution, et en cohérence avec les dispositions de la loi n°46.19 relative à l'INPPLC et de la loi-cadre n°50.21 relative à la réforme des établissements et entreprises publics, ainsi que de la loi n°82.20 portant création de l'ANGSPE.

Ce mémorandum d'entente a pour but d'instaurer un cadre institutionnel de coopération, de coordination et de concertation entre les deux parties dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la corruption, de la consolidation des principes de bonne gouvernance et d'éthique, et de la moralisation de la vie publique dans le champ d'intervention de l'Agence, en accompagnement des objectifs de réforme des établissements et entreprises publics, et en vue de renforcer l'efficacité, la transparence et la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes.

Les domaines de coopération portent notamment sur l'échange d'expertises et d'expériences, l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de formation conjoints, la réalisation d'études et de recherches communes, la contribution à l'élaboration de cartographies des risques de corruption, l'organisation conjointe de séminaires et de rencontres de sensibilisation, l'échange de connaissances sur les meilleures normes et pratiques internationales, ainsi que l'accompagnement des établissements et entreprises publics dans la mise en place de dispositifs efficaces de gestion des risques de corruption et de conflits d'intérêts.

Ce partenariat reflète la volonté des deux parties d'unir leurs efforts et de renforcer la complémentarité institutionnelle, au service de l'intérêt général et de l'ancrage d'une culture de probité et de gouvernance responsable au sein des établissements et entreprises publics.