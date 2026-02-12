Sénégal: Autonomisation des femmes - Des 'contraintes systémiques' notées dans les filières agricoles

Saint-Louis — Les filières agricoles sont de manière générale confrontées à "contraintes systémiques" qui contribuent à exacerber la précarité et la vulnérabilité socio-économique des femmes, notamment dans les zones transfrontalières, a soutenu l'experte genre à l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), Ndèye Fatou Cissé.

Mme Cissé s'entretenait avec des journalistes, mercredi à Saint-Louis, en marge de la clôture des travaux d'un atelier bilan du Projet prévention des conflits et résilience des systèmes alimentaires transfrontaliers en Mauritanie et au Sénégal (PCR-SAT).

"Bien avant le démarrage du projet PCR-SAT, on a réalisé deux études sur le genre et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans les filières agricoles, particulièrement dans les filières protéines végétales", a-t-elle avancé.

Les résultats de ces études ont montré qu'il y a "des contraintes systémiques" qui touchent de manière globale les filières agricoles mais qui renforcent et exacerbent la précarité et la vulnérabilité socio-économique de ces femmes, a-t-elle expliqué.

Dans sa communication, la sociologue-chercheure a évoqué la particularité du projet PCR-SAT.

"Ce qui est un peu particulier dans le cadre du projet PCR-SAT, c'est que c'est un projet qui est réalisé dans les zones transfrontalières, et donc ce sont des zones qui subissent de plein fouet les contraintes systémiques qui touchent le monde agricole", a-t-elle notamment souligné.

Abderrahmane Ndongo, directeur pays de l'IPAR pour le bureau de la Mauritanie, est revenu sur la contribution des filières protéines végétales dans les systèmes alimentaires résilients et transfrontaliers.

Il par ailleurs souligné que la finalité de cet atelier bilan est de permettre à d'autres de s'inspirer de ce qui a été fait par le PCR-SAT et de le dupliquer dans d'autres zones.