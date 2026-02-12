Gabon: Séance de travail du ministre Mouissi avec les responsables de la Société Nationale Immobilière (SNI)

Le lundi 09 février 2026, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a tenu une séance de travail avec les responsables de la Société Nationale Immobilière (SNI), de l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) et de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Concernant la SNI, les échanges ont porté sur l'état d'avancement de l'opération exceptionnelle de régularisation foncière au bénéfice de 5 100 familles gabonaises. Le Membre du Gouvernement a insisté sur la nécessité de maintenir un rythme soutenu afin de répondre aux demandes croissantes de nos concitoyens.

S'agissant de l'ANUTTC, la rencontre a permis de faire le point sur les mesures engagées pour résorber l'accumulation des dossiers en instance. Pour rappel, le Ministre du Logement a mis en place une task-force dédiée au sein de l'Agence, afin d'accélérer l'examen des dossiers, désengorger les services et fluidifier le circuit administratifs.

Au terme de cette réunion, le Ministre du Logement a exprimé sa détermination à inscrire cette dynamique dans les pratiques courantes de l'administration cadastrale.

La diligence et la mobilisation de la SNI et de l'ANUTTC en collaboration avec la DGI, ont d'ores et déjà porté leurs fruits, en permettant la transmission, le lundi 09 février, de 5 224 décisions de cession à la Conservation Foncière devant aboutir à la délivrance de titres fonciers.