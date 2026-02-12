Afrique: Mining Indaba 2026 - La RDC affirme mettre ses richesses naturelles au service de la paix

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au forum Mining Indaba 2026, la République démocratique du Congo (RDC) a réaffirmé son engagement à faire de ses richesses naturelles un levier de paix, de stabilité et de prospérité pour son peuple.

Kinshasa a livré cette information mardi 10 février à Cape Town (RSA), lors de la conférence-déjeuner « DRC Breakfast », organisée sous le thème :

« Chaînes de valeur mondiales : l'argument économique en faveur des investissements en amont et en aval en RDC ».

Au cours de cette rencontre, le ministre des Mines, Louis Watum, a exposé la vision du gouvernement Suminwa : positionner la RDC comme un acteur industriel majeur de la transition énergétique mondiale.

Il a expliqué que la RDC entend passer d'un modèle économique centré sur l'exportation de matières premières brutes à un modèle orienté vers :

la création de valeur locale,

le développement des chaînes de valeur des batteries,

l'industrialisation des minerais critiques,

et l'intégration du secteur artisanal dans un cadre formel, structuré et durable.

A cette occasion, Louis Watum a également mis en avant plusieurs priorités gouvernementales :

le renforcement de la sécurité juridique,

l'alignement sur les standards internationaux ESG,

l'amélioration de la gouvernance,

ainsi que la lutte renforcée contre la fraude et les circuits illicites.

L'objectif affiché est d'offrir aux investisseurs un environnement prévisible, transparent et compétitif.

La République démocratique du Congo réaffirme ainsi son ambition de devenir un pôle majeur de transformation minière et un partenaire stratégique incontournable dans les chaînes de valeur mondiales -- au bénéfice partagé des investisseurs, des communautés locales et de la Nation.

Ce breakfast a réuni des parlementaires, diplomates, investisseurs et partenaires du secteur minier, ainsi que le ministre des Mines.

