Afrique: L'Éthiopie, modèle africain en matière de durabilité et d'accès à l'eau, selon l'ECOSOCC.

12 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie s'impose comme une référence continentale en matière de durabilité et d'accès à l'eau grâce à un leadership affirmé et à des politiques efficaces, a déclaré William Carew, chef du Secrétariat du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine (ECOSOCC).

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, Carew a souligné que l'engagement du gouvernement éthiopien constitue un pilier essentiel pour l'ensemble de l'Union africaine, appelant les États membres à s'inspirer des bonnes pratiques mises en oeuvre par Addis-Abeba.

Il a insisté sur la nécessité d'un cadre continental global prenant en compte tous les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement, estimant que les politiques adoptées par l'Éthiopie offrent une base solide pour une gestion durable des ressources hydriques et un accès sécurisé à l'assainissement.

Le responsable a également salué le succès de l'initiative nationale « Héritage vert », qui a permis la plantation de plus de 48 milliards d'arbres depuis 2019, qualifiant ce résultat d'illustration concrète d'un leadership efficace appuyé par des politiques adaptées.

« Il est temps de passer du discours à l'action », a-t-il affirmé, soulignant que les politiques doivent produire des résultats tangibles au bénéfice des citoyens.

Carew a par ailleurs mis en avant les progrès réalisés à Addis-Abeba, estimant qu'ils renforcent l'espoir et la mobilisation des citoyens africains en faveur du développement durable.

À l'occasion du Sommet de l'Union africaine 2026, placé sous le thème de l'accès durable à l'eau et à l'assainissement sûr pour la réalisation de l'Agenda 2063, l'ECOSOCC a réaffirmé sa volonté de contribuer activement à la concrétisation de cet objectif continental.

