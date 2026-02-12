Burkina Faso: Trafic de gaz butane à Kamsonghin - Deux individus interpellés

La Police municipale de Ouagadougou a interpellé, le mercredi 11 février 2026, deux individus en flagrant délit de trafic illégal de gaz butane dans le quartier Kamsonghin. Les mis en cause s'adonnaient à une pratique clandestine consistant à transvaser le contenu de bouteilles de 12 kg dans deux ou trois bouteilles de 6 kg, ensuite revendues à des prix excessifs.

Environ 120 bouteilles de gaz ont été saisies lors de l'opération menée en collaboration avec la Brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude. Les suspects ont été remis aux services compétents pour la suite de la procédure.

La Police municipale rappelle que la SONABHY est l'unique structure agréée pour le conditionnement et la distribution du gaz butane au Burkina Faso. Elle invite la population à la vigilance et à signaler toute activité suspecte.