Congo-Kinshasa: L'accord de Washington renforce la souveraineté du pays, estime Dorley Matumona

Cadre de l'UDPS, Dorley Matumona estime que l'accord de Washington valorise la RDC sur le plan international.

Dans un entretien accordé mercredi 11 février à Radio Okapi, il souligne que ce texte renforce la souveraineté de la RDC.

« Il consolide la sécurité interne de la RDC et offre un soutien puissant face aux pressions extérieures, tout en favorisant une exploitation plus transparente et équitable de ses ressources », a déclaré Dorley Matumona.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette nouvelle dynamique, a-t-il noté, le Rwanda perd progressivement son rôle pivot sur la scène internationale.

Pour étayer son argumentaire, le cadre de l'UDPS cite par exemple l'absence du Rwanda à la conférence ministérielle sur les minerais critiques organisée par les États-Unis le 4 février 2026 à Washington, réunissant une cinquantaine de pays.

« Face à cette situation, Kigali semble recourir à une stratégie ancienne : tenter de "congoliser" l'agression en accentuant les divisions internes au sein de la classe politique congolaise. Pour ce faire, des appels sont lancés à d'anciens alliés ou figures influentes afin de raviver des tensions et des clivages passés », a révélé Dorley Matumona.

Il souligne que le basculement de l'administration Trump vers la République démocratique du Congo (RDC) s'explique, selon lui, par le rôle stratégique du pays : véritable poumon mondial des minerais critiques (cobalt, cuivre, lithium, coltan, etc.), essentiels à la transition énergétique, aux technologies avancées et à la sécurité nationale américaine.

Face au retard accumulé par rapport à la Chine dans le contrôle des terres rares et des minerais stratégiques, Washington a identifié la RDC comme une opportunité majeure.

Plutôt que de transiter par des intermédiaires régionaux comme le Rwanda, les États-Unis ont opté pour des négociations directes avec Kinshasa.

Mobilisation de la diaspora pour l'unité du pays

Entre-temps, il est satisfait que les Congolais de la diaspora soient opposés fermement à toute forme de division.

De Bruxelles à Londres, en passant par Paris, la diaspora congolaise se mobilise activement : manifestations, déclarations publiques et dénonciations unanimes réaffirment la souveraineté nationale et rejettent toute instrumentalisation extérieure.

Cette unité, observée notamment lors des rassemblements du mois de février, renforce la détermination collective face aux ingérences et consolide la légitimité des efforts pour une paix durable en RDC.