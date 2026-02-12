Congo-Kinshasa: Suspension du trafic routier entre Goma et Bukavu après l'effondrement du pont Mubimbi

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La circulation sur la route nationale numéro 2 (RN2) est totalement paralysée entre Goma et Bukavu, après l'effondrement du pont Mubimbi, situé dans le groupement Buzi, lundi 9 février, à la suite de fortes précipitations.

L'écroulement de cet ouvrage isole le Nord du Sud-Kivu.

Cet incident majeur survenu à Buganga, reliant Minova à Kalangu, interrompt l'un des axes économiques les plus importants de la région.

Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée lors de cet incident, les dégâts matériels sont considérables.

Une déviation et des mesures d'urgence

Face à l'urgence, les autorités locales et la population se sont mobilisées pour trouver des solutions alternatives. Justin Kamanda, secrétaire administratif du groupement Buzi, a annoncé la mise en place d'une déviation.

« On a pris une décision d'ouvrir une route de desserte agricole comme déviation », a-t-il déclaré au micro de Radio Okapi.

En attendant la reconstruction du pont Mubimbi, un ouvrage de fortune a été érigé pour permettre la traversée des piétons, notamment les écoliers et les petits commerçants.

Une évaluation technique est en cours pour ériger un nouveau pont durable dans un "délai raisonnable", afin de rétablir le trafic routier normal entre le Nord et le Sud-Kivu.

