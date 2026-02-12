Sénégal: Le nouveau président du CRIZ appelle à l'unité des acteurs

Saint-Louis — Le nouveau président du Comité interprofessionnel riz (CRIZ), Pape Sandiour Dièye, appelle les acteurs concernés à s'unir davantage pour apporter des solutions aux problèmes de leur secteur qui traverse selon lui des moments critiques.

Les acteurs de la filière "doivent s'unir pour sauver la filière riz qui traverse des moments très critiques malgré le courage et l'engagement [des uns et des autres] qui contribuent et continuent à respecter les différentes campagnes", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait un peu après son élection pour un mandat de trois ans, mercredi, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du CRIZ dont le processus de renouvellement a été conduit par le FNDAPS, le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral.

Selon Pape Sandiour Dièye, qui succède à Ousseynou Ndiaye, "l'heure est au travail pour accompagner tous les acteurs et relever les défis" du secteur.

Le nouveau président du Comité interprofessionnel riz annonce une tournée prochainement et la tenue d'un atelier pour faire le diagnostic des problèmes de la filière.

Il promet aussi une révision des textes et un programme national pour la chaine de valeur riz dans un souci d'améliorer les conditions de vie des acteurs.

L'assemblée générale ordinaire du CRIZ marque la fin du processus de renouvellement de la filière encadrée par le Fonds national de développement agrosylvopastoral, fruit d'un partenariat entre l'Etat du Sénégal et l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine.

L'essentiel des postes de cette assemblée générale dirigée par Aissata Ba, de la Direction du développement rural, ont été pourvus par consensus, à l'exception de celui du président, pour lequel aucun accord n'a été trouvé.

Un vote a été finalement organisé, qui a vu Pape Sandiour Dièye totaliser 45 voix contre 9 pour Aldiouma Boh.

Crée en 1998 dans un contexte de désengagement de l'Etat, le CRIZ est une association nationale regroupant trois catégories d'acteurs que sont les producteurs, les transformateurs et les commerçants.