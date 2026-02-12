Sénégal: Le trophée de la CAN présenté aux populations de Kaffrine

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a présenté, mercredi, le trophée de la 35e Coupe d'Afrique des nations (CAN) aux autorités administratives, territoriales et aux populations de la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée au stade municipal El Hadji Babacar Gaye de la capitale du Ndoucoumane, en présence du secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, de la préfète du département de Kaffrine, Aissatou Ndiaye Diallo.

Il y avait aussi le président de la FSF, Abdoulaye Fall, le sélectionneur national, Pape Thiaw, ainsi que de plusieurs autorités administratives et territoriales de la région.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs secrétaire général de la FSF, a félicité les joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal, le staff technique et les supporters de Kaffrine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Sow a profité de cette opportunité pour élever le président de la FSF, Abdoulaye Fall, et le sélectionneur national Pape Thiaw, au rang de citoyens d'honneur de Kaffrine, estimant que la victoire du Sénégal à la CAN est une réussite collective.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a magnifié la "mobilisation exceptionnelle" des populations de la région de Kaffrine.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.