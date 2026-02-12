Sénégal: Le trophée de la CAN présenté aux populations de Kaffrine

Kaffrine — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a présenté, mercredi, le trophée de la 35e Coupe d'Afrique des nations (CAN) aux autorités administratives, territoriales et aux populations de la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée au stade municipal El Hadji Babacar Gaye de la capitale du Ndoucoumane, en présence du secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, de la préfète du département de Kaffrine, Aissatou Ndiaye Diallo.

Il y avait aussi le président de la FSF, Abdoulaye Fall, le sélectionneur national, Pape Thiaw, ainsi que de plusieurs autorités administratives et territoriales de la région.

Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs secrétaire général de la FSF, a félicité les joueurs de l'équipe nationale de football du Sénégal, le staff technique et les supporters de Kaffrine.

M. Sow a profité de cette opportunité pour élever le président de la FSF, Abdoulaye Fall, et le sélectionneur national Pape Thiaw, au rang de citoyens d'honneur de Kaffrine, estimant que la victoire du Sénégal à la CAN est une réussite collective.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a magnifié la "mobilisation exceptionnelle" des populations de la région de Kaffrine.