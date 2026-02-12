Sénégal: Ousmane Sonko mise sur la filière sel, fixe un ultimatum pour Air Sénégal et appelle à la pacification des universités

Lors du Conseil des ministres du mercredi 11 février 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a articulé sa communication autour de trois dossiers majeurs : la valorisation stratégique de la filière sel, la situation préoccupante d'Air Sénégal et les tensions dans les universités, notamment à Dakar.

Une intervention marquée par des orientations économiques structurantes, des exigences de redressement et un appel à la responsabilité.

Filière sel : un levier industriel stratégique à fort potentiel

Le Premier ministre a d'abord mis en avant le potentiel stratégique de la filière sel. Rappelant que le Sénégal figure parmi les principaux producteurs africains et demeure le premier producteur significatif d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 500 000 tonnes par an, il a toutefois souligné la faiblesse de sa contribution économique, estimée à seulement 0,3 % du PIB.

Selon lui, l'exportation majoritairement brute ou faiblement transformée réduit la valeur captée par l'économie nationale et maintient une dépendance aux importations de produits raffinés et dérivés chimiques.

Pour Ousmane Sonko, le développement structuré de la filière constitue une opportunité majeure pour renforcer la base industrielle, améliorer la balance commerciale et stimuler les économies locales. À l'horizon 2034, le secteur pourrait générer plus de 30 000 emplois formels et atteindre un chiffre d'affaires de 350 milliards de FCFA.

Dans cette dynamique, le Premier ministre a indiqué que le Pôle-Territoire Centre a vocation à devenir le coeur industriel du sel sénégalais. L'ambition affichée est de bâtir, d'ici 2050, un écosystème intégré couvrant toute la chaîne de valeur, de la production modernisée à la transformation industrielle, en passant par la logistique et le stockage. L'objectif ultime : faire du « Sel du Sénégal » un label de qualité compétitif sur les marchés régionaux et internationaux.

Air Sénégal : 30 jours pour matérialiser le plan de redressement

Abordant ensuite la situation d'Air Sénégal, le Premier ministre a dressé un constat préoccupant. Au-delà des difficultés financières, il a souligné que l'avenir de la compagnie engage l'image du Sénégal, sa connectivité stratégique, son attractivité touristique et économique ainsi que le lien vital avec la diaspora.

Face à cette situation, Ousmane Sonko a fixé un délai de 30 jours au ministre des Transports terrestre et aérien pour matérialiser les mesures phares issues du Conseil interministériel consacré au secteur.

Il s'agit notamment de finaliser et d'accélérer la mise en oeuvre du plan de redressement opérationnel, de lancer l'opération de refinancement, de présenter une proposition détaillée de recapitalisation définitive et de réaliser un audit de rationalisation assorti d'un plan correctif.

Par ailleurs, il a instruit le ministre des Finances de mobiliser en urgence les ressources nécessaires afin d'apurer, via un redéploiement budgétaire exceptionnel, les engagements exigibles envers les fournisseurs essentiels. L'objectif est clair : garantir la continuité du service public aérien.

Universités : tristesse, justice et poursuite des réformes

Évoquant la situation dans les universités, particulièrement à Dakar, le Premier ministre a exprimé sa profonde tristesse après la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. Il a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à la communauté universitaire et à l'ensemble du peuple sénégalais.

Déplorant l'usage de la violence, il a invité le ministre de la Justice à veiller aux suites judiciaires afin d'établir toutes les responsabilités et de faire la lumière sur les circonstances du décès.

Dans le même temps, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes engagées dans l'enseignement supérieur et a encouragé le ministre en charge du secteur à maintenir le cap. Il a également demandé au ministre de l'Intérieur de continuer à oeuvrer pour la sécurisation et la pacification complète des espaces universitaires.