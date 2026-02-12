Sénégal: Stratégie portuaire, climat social et JOJ 2026 - Les autres dossiers examinés en Conseil des ministres

Lors du Conseil des ministres du 11 février 2026, plusieurs ministres du Gouvernement ont également présenté des communications sectorielles, traduisant la diversité des chantiers en cours.

Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a exposé les grandes lignes de la Stratégie nationale portuaire du Sénégal. Cette feuille de route vise à renforcer la compétitivité des infrastructures portuaires, améliorer la logistique maritime et positionner durablement le pays comme un hub stratégique en Afrique de l'Ouest. L'enjeu est d'optimiser la chaîne de valeur portuaire, d'accroître les capacités d'accueil et de moderniser la gouvernance du secteur.

Deux projets de loi sur l'affacturage et le crédit-bail

De son côté, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public a fait le point sur le climat social national. Il a présenté l'état d'avancement du traitement des cahiers de doléances syndicales, dans une dynamique de dialogue et d'apaisement, en mettant en avant les efforts consentis pour répondre progressivement aux revendications des partenaires sociaux.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, quant à lui, abordé la gouvernance et l'organisation du service de sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Il s'agit d'assurer une coordination efficace des dispositifs sécuritaires en vue de garantir le bon déroulement de cet événement mondial.

Enfin, au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté deux projets de loi : l'un relatif à l'activité d'affacturage, l'autre au crédit-bail. Ces réformes visent à diversifier les instruments de financement des entreprises, à faciliter l'accès au crédit et à soutenir l'investissement productif.