Sénégal: Caravane « Dello njukkel », escale de Sédhiou - Sadio Mané offert en modèle à la jeunesse...

Après de longues heures d'attente, le trophée de la Can a franchi l'étape de Sédhiou, mardi 10 février, dans la soirée. Les autorités du football ont présenté la coupe aux populations dans une atmosphère de fête. Les différents locuteurs ont encouragé la jeunesse à s'inspirer de la résilience des « Lions » dans son domaine.

SÉDHIOU - C'est dans une ambiance festive que les populations de la commune de Sédhiou ont reçu, mardi, tard dans la soirée, la délégation de la Fédération sénégalaise de football dans le cadre du « Delloo Njukkel trophy tour ».

Les fédéraux et l'entraîneur des Lions ont foulé la pelouse du stade municipal de Sédhiou Papiss Demba Cissé, vers 21 h 30. Malgré la longue attente, la foule, majoritairement composée de jeunes, a manifesté une immense joie quand la délégation a franchi l'entrée de la pelouse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons eu, depuis le démarrage de ce Trophy Tour, le meilleur accueil à Sédhiou. Cela ne me surprend pas du tout. L'élan de la conquête de cette coupe est parti de Sédhiou », a lancé Abdoulaye Fall, le président de la Fsf qui, dans le même sillage, a rappelé que son lien avec la capitale du Pakao date de 2019, alors qu'il parrainait la finale de la Coupe de la Ligue régionale.

Poursuivant son propos, il ajoute que Sédhiou a été au coeur de cette conquête de la Coupe par un de ses dignes fils, en l'occurrence Sadio Mané. Le président de la Fsf a profité de cette occasion pour rendre un hommage au « Nianthio » national pour sa modestie et pour son exemplarité pour la jeunesse africaine.

Le patron du football a également tenu à souligner le rôle déterminant de Pape Thiaw pour le sacre continental. « Priez pour Pape Thiaw, pour qu'il vous apporte au soir du 18 juillet 2026 la Coupe du monde », a-t-il déclaré sous les ovations du public. Quant au gouverneur Diadia Dia, il a souligné la fierté de toute la région de Sédhiou, « terre de Sadio Mané, d'avoir reçu ce trophée ».

Durant toute la compétition, les « Lions » ont fait preuve de bravoure et de persévérance pour obtenir un deuxième sacre. « Nous sommes fiers des « Lions » qui se sont surpassés pendant ce tournoi », a-t-il lancé.

Profitant de la présence des jeunes sur les gradins du stade, il les a invités à s'inspirer des joueurs en se battant à l'école pour se hisser parmi les meilleurs. Cette fête s'est tenue dans un cadre peu éclairé. Construit depuis quelques années, le stade communal n'est pas encore éclairé.

Cette situation a attiré l'attention du président de la Fsf, Abdoulaye Fall qui a promis d'aider à éclairer l'unique aire de jeu moderne de la commune. Ainsi, vers 23 heures, la délégation fédérale a pris la direction de Bambali, à 17 kilomètres de la commune de Sédhiou, pour présenter le trophée au village de Sadio Mané.