Sénégal: Keur Massar - Démantèlement d'un gang de malfaiteurs spécialisé dans le vol de motos

Six individus, dont une jeune fille, ont été interpellés par le Commissariat d'arrondissement de Jaxaay, Parcelles et Niacourab, dans le département de Keur Massar ; pour association de malfaiteurs, vols aggravés commis de nuit avec usage d'armes blanches, complicité, ainsi que détention et offre de chanvre indien. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l'enquête suit son cours.

La Police a démantelé un gang de malfaiteurs spécialisé dans le vol dans la banlieue dakaroise, notamment à Jaxaay, Parcelles et Niacourab. Des localités situées dans le département de Keur Massar.

En réalité, rapporte la Police dans une note rendue publique jeudi, dans la nuit du 8 au 9 février 2026, aux alentours de 1 h du matin, leurs services ont été alertés par un appel signalant l'interpellation citoyenne d'un individu suite à une agression avec vol de motocyclette.

Ainsi, les éléments de la Brigade de Recherches (BR) ont immédiatement été dépêchés sur les lieux, d'où ils ont ramené une suspecte de sexe féminin. L'enquête a révélé un mode opératoire bien rodé.

« Plus tôt dans la journée du dimanche, vers 15 h, la mise en cause avait sollicité les services d'un conducteur de moto-taxi pour se rendre à Yoff. Après avoir réglé la course via une application de paiement mobile, elle a échangé son numéro avec le conducteur sous prétexte de futures sollicitations », informe la Police.

Le soir même, vers 23 h, pour la même source, elle le recontacte pour une course vers Jaxaay. Une fois arrivée à destination (le terminus 56), alors que le conducteur immobilisait son véhicule, deux complices armés de machettes ont surgi de leur cachette.

Sous la menace de leurs armes, ils se sont emparés de la moto de marque TVS 125. Malgré la violence de l'attaque, la victime a réussi à s'agripper à la jeune femme et à alerter le voisinage, qui a permis son immobilisation jusqu'à l'arrivée de la police.

Des jeunes filles comme « appâts »

« Lors de son interrogatoire, la suspecte est passée aux aveux, révélant l'existence d'un gang de sept personnes. Leur stratégie consistait à utiliser deux jeunes filles comme « appâts » pour attirer les conducteurs dans des zones isolées avant de les dépouiller. Les investigations subséquentes ont permis d'appréhender quatre autres membres de la bande », lit-on dans la note.

La perquisition a ainsi permis de saisir trois cornets de chanvre indien destinés à la vente sur l'un des suspects et aussi la somme de 135 000 FCFA sur un autre membre, reliquat de la vente d'une moto volée.

Les motos revendues 150 000 et 200 000 FCFA

Sur ce, les mis en cause ont reconnu être les auteurs d'au moins cinq agressions similaires. Le butin était systématiquement revendu à des receleurs pour des montants variant entre 150 000 et 200 000 FCFA. L'un d'eux a notamment avoué avoir écoulé la moto d'un certain Ousmane Barry à Kaolack auprès d'un acheteur de circonstance.

D'après la Police nationale, ce démantèlement permet de faire la lumière sur deux plaintes enregistrées les 25 décembre 2025 et 5 février 2026. Le premier plaignant avait relaté en fait une agression identique : deux jeunes filles l'avaient sollicité au Technopole pour Jaxaay.

En cours de route, après avoir insisté pour rallonger le trajet moyennant un supplément, l'une d'elles l'avait étranglé par derrière pour le faire chuter. Deux complices encagoulés étaient alors sortis de l'ombre.

La victime qui avait miraculeusement esquivé des coups de couteau à la nuque et au poignet, renchérit notre source, s'était fait dérober sa moto TVS, les agresseurs prenant la fuite avec les deux complices féminines.