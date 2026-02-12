Sénégal: UCAD - Le Conseil académique annonce la suspension des amicales d'étudiants 'à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre'

12 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) qui s'est réuni en urgence, mercredi, a décidé de "suspendre, à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre", les amicales d'étudiants, annonce un communiqué dont l'APS a eu connaissance, jeudi.

Le Conseil qui s'est réuni sous la présidence du Recteur, Professeur Alioune Badara Kandji, a planché sur la situation sécuritaire à l'UCAD, suite au décès d'Abdoulaye Ba, étudiant en Licence 2 de médecine, tué, lundi, dans des échauffourées avec les forces de l'ordre.

Se disant "profondément affecté par ce drame", le Conseil académique s'est incliné "pieusement devant la mémoire de l'étudiant disparu" et a présenté "ses condoléances émues à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté universitaire".

Réaffirmant "son attachement indéfectible à la sécurité des personnes et à la préservation des biens dans l'espace universitaire", le Conseil a décidé d'assurer "la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, dans le respect du processus de normalisation du calendrier universitaire".

Il a également annoncé la suspension "à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre, les amicales d'étudiants" et la mise en place d'un comité ad hoc "chargé de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires".

Le Conseil a décidé d'instituer des cellules d'écoute destinées à accompagner les différentes composantes de l'UCAD (Étudiants, PER et PATS) et réitéré "son engagement en faveur de la manifestation de la vérité et du respect des principes qui fondent l'institution universitaire".

