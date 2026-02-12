Sénégal: La gouvernance des universités publiques et d'autres sujets en exergue

Dakar — Les annonces en Conseil des ministres sur la gouvernance des universités publiques dans un contexte de crise, les hommages des confrères et des auditeurs au journaliste de la Radio Futurs Médias (RFM) Georges Déthié Diop sont parmi les sujets les plus en vue dans les quotidiens reçus jeudi à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé, mercredi, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, deux jours après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, tué, lundi, dans des échauffourées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le chef de l'Etat s'est incliné devant la mémoire de l'étudiant Abdoulaye Ba, invitant à un dialogue permanent entre les acteurs du secteur.

"Bassirou Diomaye Faye a insisté, lors de cette réunion, sur l'accélération de la validation consensuelle des recommandations issues des concertations relatives à l'Agenda national de transformation de l'enseignement supérieur", rapporte Le Soleil.

"Il a instruit au gouvernement d'instaurer un dialogue permanent avec toutes les communautés universitaires afin de garantir le respect des calendriers académiques, des prescriptions LMD ainsi que des règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et des centres des oeuvres sociales", ajoute le journal qui affiche à la Une :"Le Président insiste sur le consensus".

Selon L'As, "le chef du gouvernement a souligné la nécessité de poursuivre les réformes engagées dans l'enseignement supérieur".

"Il a encouragé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à accélérer les chantiers en cours tout en demandant au ministre de l'Intérieur d'assurer la sécurisation et la pacification des espaces universitaires", écrit la publication, notant qu'au "lendemain des tensions persistantes dans les universités publiques et du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, le Conseil des ministres a consacré une large part de ses travaux à la situation au campus de Dakar".

"Le Gouvernement a promis des suites judiciaires rigoureuses et a réaffirmé son engagement en faveur d'une réforme structurelle et consensuelle de la gouvernance universitaire", souligne L'As.

La même publication rend également hommage au journaliste et présentateur vedette de la Radio Futurs Médias, Georges Déthié Diop, décédé mercredi à Dakar, en titrant : "La presse pleure un pro".

Georges Dethié, journaliste du Groupe Futur Médias, est décédé mercredi, à la suite d'un malaise. Il officiait à RFM, une radio privée dakaroise, depuis près d'une vingtaine d'années, où il s'est imposé par son talent et sa voix reconnaissable entre mille. Il est passé au sein de cet organe par différents services, notamment culturel et politique. Depuis quelques temps, il animait l'émission politique dominicale de la RFM, le Grand jury.

"Adieu cher confrère et repose en paix", indique Le quotidien Les Echos. "Adieu mister Georges !", s'exclame de son côté L'Observateur, soulignant que "Georges Déthié Diop s'est éteint alors qu'il était au travail, suscitant une profonde émotion à travers le pays".

"A la RFM, au sein des entités du Groupe Futurs Médias, comme dans toute la presse, confrères et auditeurs ont rendu un hommage à la voix, à l'éthique et à la rigueur exemplaire d'un journaliste de qui a servi jusqu'au bout", écrit L'Obs.

"Georges Déthié Diop de la RFM tombe micro à la main", titre Vox Populi.

En sport, WalfQuotidien met en exergue le retour du coach Cheikh Sarr à la tête de la sélection féminine de Basket. "L'entraineur du basket-ball Cheikh Sarr a quitté le Rwanda où il avait en charge les équipes nationales féminine et masculine dans le but de retrouver le banc des Lionnes", indique Walf rappelant qu'il avait occupé ce poste entre 2017 et 2019.

"Cheikh Sarr retrouve le banc des Lionnes", annoncent les journaux Le Quotidien et Le Soleil.