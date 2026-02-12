Madagascar: Run/ 4e manche - Nouroudine se rapproche du titre

La 4e manche du championnat de Madagascar des runs aura lieu le 1er mars à Arivonimamo. La dernière course avait dû être repoussée en raison de la situation politique dans le pays.

La date de la finale est désormais fixée. La Fédération du sport automobile de Madagascar a publié sur sa page Facebook que la quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des runs se tiendra le dimanche 1er mars à la Base 213 à Arivonimamo. « Suite aux événements de la fin de l'année 2025 qui ont entraîné l'annulation de la 4e et dernière manche du championnat de Madagascar des runs, la fédération organisera le dimanche 1er mars cette ultime compétition, qui clôturera la saison 2025 », peut-on lire dans le communiqué.

Cette dernière course s'annonce décisive. Le pilote de Run Mada, Nouroudine Mamodaly, au volant d'une Audi TT Pro Run 1, est tout proche du titre national après ses deux victoires lors des trois manches disputées l'an passé. Nouroudine se dit prêt à prendre le départ de cette manche décisive: « Si tout se passe bien, une équipe mécanique venue de l'étranger viendra assurer la préparation de la voiture. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nouroudine avait réalisé un excellent début de saison en se hissant sur la plus haute marche du podium lors de la manche inaugurale, le « XXL Drag Racing - Le Premier Défi ». Il avait battu en Super Finale Jean de Dieu Rafanomezantsoa, alias « Vazaha », sur Subaru Impreza, dans la catégorie Pro Run 1. Nouroudine avait réalisé un meilleur temps de 9,280 secondes lors de cette course.

Manche décisive

L'actuel roi du run, en l'absence du grand champion Herizo Boarilaza, dit « Bobo », avait confirmé sa suprématie lors de la seconde manche, à la mi-juillet de l'an passé. Il avait été sacré au classement général et dans sa catégorie Pro Run lors de la manche baptisée « King Of Mada ». Il avait également signé le nouveau record national en 9,191 secondes, battant l'ancien chrono de 9,251 secondes détenu par Bobo.

Rien n'est toutefois encore joué. La victoire de la troisième manche, le « IIIrd Drag Battle », disputée au mois de décembre, est revenue au pilote du club AMA, Jimmy Andrianonenana, au volant d'une Golf MK3 VR6 dans la catégorie Super Run 4. Lors de cette manche, Nouroudine avait rencontré un problème de réglage et n'avait pas pu aller au bout de la compétition.

L'ambiance n'était pas totalement au rendez-vous lors de la précédente manche, en raison de l'absence de plusieurs grosses pointures comme Tahiana Rasolojaona, dit Jaytaxx, Jean de Dieu Rafanomezantsoa, alias Vazaha, ou encore les frères Tojo et Ando Ranaivo. Outre le spectacle, les passionnés de mécanique et de vitesse attendent également de voir la réalisation d'un temps « Under Nine » dans deux semaines à Arivonimamo.