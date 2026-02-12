Afrique: Une réforme du système d'aide au profit des paysans

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage lance une réforme pour améliorer l'aide aux paysans. L'objectif est de renforcer la transparence et d'assurer la sécurité alimentaire à Madagascar.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE) a lancé une série de réformes pour améliorer l'aide aux paysans et renforcer la sécurité alimentaire à Madagascar. Selon le ministère, l'objectif est de « créer un système stable, efficace et au service de tous les agriculteurs, et non d'une minorité ».

Ces réformes font suite à la récente passation de direction à la Direction de l'Audit interne, lutte contre la corruption et gouvernance. Le lundi 9 février 2026, Anjanivomahefa Elisah Randriamananjara a officiellement pris ses fonctions. Le ministère a rappelé que « toutes les activités doivent être contrôlées et respecter les normes » pour garantir la transparence dans la distribution des aides et le suivi des projets.

Le MINAE insiste sur un principe fondamental: l'agriculture et l'élevage ne font qu'un. « Le bétail et les cultures dépendent l'un de l'autre. Ces deux secteurs avancent ensemble et ne peuvent être séparés », explique un responsable. Cette approche reflète la vision des réformes : renforcer simultanément la production agricole et l'élevage pour maximiser les revenus et la sécurité alimentaire des paysans.

Autosuffisance

Chaque année, environ 25 missions de contrôle et près de 100 inspections sont réalisées pour suivre les projets agricoles et d'élevage et lutter contre la corruption. « Nous voulons que les ressources parviennent réellement aux paysans et que leur travail soit valorisé », précise le ministère.

Parmi les initiatives phares, le projet BoViMa modernise l'élevage de zébus dans le sud de Madagascar, touchant 12 500 éleveurs et 1 000 producteurs d'aliments pour animaux. L'initiative Sahanala, financée par la Banque européenne d'investissement, mécanise l'agriculture à Maintirano et crée plus de 1 500 emplois via un complexe agro-industriel et un centre de collecte à Vohémar.

D'autres projets incluent la réhabilitation de 10 000 hectares de pâturages (IKI Growing Greener) et l'installation de stations de pompage solaire pour irriguer 1 200 hectares de rizières à Manakara (IFAD et UNOPS). Le programme PA2R soutient 28 000 ménages dans le Sud avec formation, plants agricoles et appui à l'élevage et à la pêche.

Le ministère conclut : « Les revenus des agriculteurs vont augmenter et Madagascar pourra assurer sa sécurité alimentaire. Un paysan efficace est la clé de notre autosuffisance alimentaire. »