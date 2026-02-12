Madagascar: Deux millions d'ariary pour retrouver Janitoh

Janitoh, un homme disparu depuis onze ans, est toujours activement recherché par sa famille. Une récompense est offerte à quiconque pourra le retrouver.

Cela fait de nombreuses années que la famille de Janitoh, un homme de 31 ans, est sans nouvelles de lui. Il a disparu depuis le 7 décembre 2015. Ses proches poursuivent activement les recherches et sollicitent l'aide et la collaboration de tous. Une récompense de 2 millions d'ariary sera offerte à toute personne qui permettra de retrouver cet homme disparu.

Les parents de Janitoh résident à Toliara, tandis que plusieurs membres de sa famille vivent dans la capitale. Ces derniers sont particulièrement mobilisés dans les recherches. Janitoh mesure environ 1,80 m, il est grand et mince, avec un nez assez proéminent. Il est plutôt réservé et parle peu.

Appel à la solidarité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les explications de sa famille, Janitoh a disparu à l'hôpital d'Analakely où il avait été admis en raison de troubles mentaux, en décembre 2015. Des recherches ont été menées, mais elles sont restées vaines au fil des années. Il aurait été aperçu à Ambohimangakely en janvier 2018, sans avoir pu être retrouvé. Trois mois plus tard, il aurait également été vu à Andravoahangy, mais là encore, il n'a pas pu être localisé.

« Nous gardons l'espoir de retrouver Janitoh. Il doit être quelque part, car il aurait été aperçu du côté d'Itaosy il y a trois mois. C'est mon fils unique. Une récompense de deux millions d'ariary sera remise à la première personne qui le retrouvera », a déclaré sa mère lors d'un entretien téléphonique hier.

La famille lance un appel à la solidarité pour retrouver leur proche disparu. Toute personne qui le verra en premier est priée de le conduire auprès des autorités. Ceux qui disposent d'informations à son sujet sont invités à appeler les numéros suivants : 038 98 225 24 ou 032 46 606 07.