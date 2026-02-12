Madagascar: Cyclone Gezane - Message de solidarité et d'espoir d'Andry Rajoelina

12 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

« Après toute destruction, il y a la reconstruction ». Une phrase dite par Andry Rajoelina, ancien président de la République, dans une déclaration où il adresse un message de solidarité et d'espoir qu'il a adressé aux victimes du cyclone Gezani, publié sur sa page Facebook, hier soir.

À la suite du passage dévastateur du cyclone Gezani dans la région Atsinanana, l'ancien président a ainsi exprimé sa compassion et son soutien aux sinistrés et a adressé ses condoléances aux familles endeuillées, durement touchées, notamment dans la ville de Toamasina. Dans sa déclaration, l'ancien chef de l'État a rappelé l'ampleur des dégâts humains et matériels causés par les intempéries, soulignant les profondes blessures laissées au sein de nombreuses familles.

Andry Rajoelina a également insisté sur la nécessité de la reconstruction et de la réhabilitation après la destruction. Selon lui, ces étapes sont inévitables et doivent être affrontées avec courage et foi. « Ainsi, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Qu'il donne à chacun de nous la force morale nécessaire pour faire face à cette période difficile que nous traversons », a déclaré l'ancien locataire d'Iavoloha.

L'ancien chef de l'État a, par ailleurs, rappelé les projets d'infrastructures réalisés ces dernières années pour la modernisation de Toamasina, citant notamment le projet MIAMI, le boulevard Ratsimilaho, les infrastructures sportives et éducatives. « Autant de réalisations destinées à faire de la ville un pôle moderne et porteur d'espoir, aujourd'hui lourdement endommagées par le cyclone », regrette-t-il.

Malgré cette situation, Andry Rajoelina a tenu à transmettre un message d'encouragement et d'espoir. « Bien que physiquement éloigné », il a assuré rester proche des sinistrés par la pensée et le cœur, les appelant à ne pas céder au découragement. « Ne baissez pas les bras, restez debout », a-t-il exhorté, affirmant que l'espoir renaîtra et que « le soleil se lèvera à nouveau en chacun ».

