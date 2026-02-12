Sénégal: Plusieurs villages des régions de Fatick et Kaolack raccordés au réseau de la SENELEC

Salaobé (Kaolack) — Plusieurs villages des régions de Fatick et Kaolack (centre) viennent d'être raccordés au réseau de la Société nationale d'électricité (SENELEC), notamment dans les départements de Nioro du Rip et de Guinguinéo.

Le directeur général de la Sénélec, Pape Toby Gaye, a procédé, mercredi Salaobé, à la mise en raccordement de plusieurs villages des régions de Kaolack et Fatick, a rapporté Djiby Dieng, directeur principal équipements de Sénélec en charge du programme d'accès universel à l'électricité.

Il s'exprimait au terme d'une visite ayant pour but de procéder à la mise en service de ces villages et à la présentation du poste électrique destiné à régler le problème de la qualité du service et sécuriser l'alimentation du département de Nioro du Rip et au-delà.

Cette mission était conduite par le directeur général de la SENELEC, Papa Toby Gaye, en compagnie de ses différents collaborateurs.

Ils ont visité ainsi le poste de production de 225 KVA à Wack Ngouna, en présence des autorités administratives locales.

Cette infrastructure électrique de nouvelle génération vise à régler le problème de qualité du service et sécuriser l'alimentation en énergie électrique dans le département de Nioro du Rip et même au-delà.

Parmi ces localités, on peut citer Mbassis Wanack, Péthie Makha, Ngayacop, Nakhamay et Bacobof, dans la région de Fatick, ainsi que d'autre situées dans les communes de Wack Ngouna et Keur Maba Diakhou Ba, dans le département de Nioro du Rip. Il s'agit notamment de Thiwalo Ndioufène, Keur Salaobé et Pinthie, mais également de Ndiobène et Koff dans la commune de Fass, dans le département de Guinguinéo (Kaolack).

Selon Djiby Dieng, directeur principal équipements à la SENELEC, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'accès universel à l'électricité et d'accélération des projets et programmes sur toute l'étendue du territoire sénégalais.

"Nous voulons que l'accès universel à l'électricité soit une réalité au Sénégal d'ici à 2029", a indiqué M. Dieng, également responsable du programme d'accès universel à l'électricité à la SENELEC.

Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Wack Ngouna, Samba Adolphe Sidibé, la mise en service des installations électriques dans ces localités constitue un intrant devant permettre à la population locale, au même titre que celle en milieu urbain, de s'émanciper et de pouvoir mener des activités génératrices de revenus.