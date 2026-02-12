Sénégal: Kolda - Plus de 400 femmes formées aux techniques modernes de transformation et de valorisation des produits locaux

Kolda — Plus de 400 femmes de la région de Kolda (sud), ont été formées, aux techniques de transformation et de valorisation des produits locaux à l'initiative du projet "Diéna à Kolda" de l'artiste chanteuse Diénaba Baldé dite "Diéna", a constaté l'APS.

Ce projet est exécuté dans cette région sud du pays en partenariat avec la Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise (PLASEPRI), logée au ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.

Le coordonnateur national de la PLASEPRI, Djimpa Bassène, a expliqué que cette formation vise à renforcer les capacités de 400 à 500 femmes aux techniques de transformation des produits locaux, mais aussi en hygiène et en sécurité alimentaire, de même qu'en conservation et conditionnement des produits.

"Ce renforcement de capacités est en cohérence avec les orientations du ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire", a précisé, mercredi, M. Bassène.

Il a rappelé que la région de Kolda dispose de potentialités énormes en ressources humaines, avec un grand dynamisme des femmes et une disponibilité de la matière première.

L'artiste Diénaba Baldé dite "Diéna", initiatrice dudit projet, a salué à cette occasion la mobilisation des femmes, notamment celle des jeunes filles leaders du centre conseil ado de Kolda.

En plus de cette formation en transformation de produits locaux, ce projet prévoit d'organiser des séances de sensibilisation contre les violences faites aux filles et aux femmes mais aussi de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein.