Congo-Kinshasa: Premier atterrissage d'un hélicoptère de la MONUSCO à Goma depuis un an

Pour la première fois depuis la fermeture de l'aéroport de Goma, il y a un an, en raison de la guerre, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri ce jeudi 12 février au chef-lieu du Nord-Kivu. À son bord se trouvait Vivian van de Perre, cheffe par intérim de la MONUSCO, venue dans le cadre d'une mission d'appui au processus de paix engagé entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC/M23.

À sa descente d'hélicoptère, Vivian van de Perre a rappelé l'importance de ce moment : « Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport au bénéfice de la population ».

La responsable onusienne a précisé que sa visite vise à échanger avec les différentes parties prenantes afin de faire progresser les dispositions pratiques liées au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu.

Un mandat du Conseil de sécurité

Conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au Mécanisme conjoint élargi de vérification Plus (MCV-E). Dans ce cadre, une première mission de reconnaissance aérienne sera déployée dans les prochains jours à Uvira.

La MONUSCO souligne que son appui au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre de son mandat défini par le Conseil de sécurité et qu'il s'exerce dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo.

La mission à Goma de la cheffe intérimaire de la MONUSCO intervient après consultation des autorités nationales congolaises.