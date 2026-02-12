Congo-Kinshasa: Télécommunications - Judith Suminwa engage le Gouvernement contre « l'intrusion numérique » de MTN Rwanda

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka, a instruit, mercredi 11février, une prise en charge technique immédiate du dossier relatif à l'utilisation illégale des fréquences congolaises par la société de télécommunication MTN Rwanda. Cette décision intervient à la suite d'une audience accordée au ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangu, accompagné du Président de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPTC) et des responsables des principaux opérateurs de téléphonie mobile en RDC, notamment Airtel, Orange et Vodacom, rapporte une dépêche de la Primature.

Au coeur des échanges figurait la problématique de l'occupation illégale des fréquences nationales par MTN Rwanda. Le ministre José Mpanda a rappelé le caractère stratégique et souverain de ce dossier, soulignant que l'opérateur étranger exerce sur le territoire congolais sans autorisation préalable.

Selon le ministre, la Première ministre a donné des instructions claires pour que l'ARPTC prenne en charge le dossier sur le plan technique et engage une communication officielle. Les instances politiques interviendront dans un second temps, une fois les aspects techniques clarifiés.

« La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'ARPTC, puissent communiquer et saisir les autres instances internationales », a indiqué José Mpanda a l'issue de cette rencontre.

La RDC entend ainsi défendre ses fréquences et prévenir toute intrusion étrangère malveillante.

Le Rwanda est frontalier de la RDC dans sa partie orientale, actuellement occupée par la rébellion du M23/AFC. Cette rébellion bénéficie du soutien actif du Rwanda.