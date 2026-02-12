Congo-Kinshasa: Willy Mishiki dépose une proposition de loi pour encadrer le secteur des jeux de hasard et d'argent

Le secteur des jeux d'argent et de hasard pourrait bientôt être soumis à un encadrement plus strict en République démocratique du Congo. Une proposition de loi a été déposée mercredi 11 février à l'Assemblée nationale par le député national Willy Mishiki Buhini.

Ce texte vise à fixer les modalités de prélèvement des redevances et contributions liées aux activités socioéconomiques issues de l'exploitation des jeux d'argent, tout en renforçant le contrôle de l'État sur un secteur qui génère d'importantes ressources financières, dont une partie échappe chaque année au Trésor public.

Selon l'élu de Walikale (Nord-Kivu), cette initiative s'inscrit également dans le cadre des engagements pris par la RDC dans l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

« Notre législation ne permet plus à l'État congolais de contrôler efficacement ce secteur. Beaucoup de Congolais, y compris dans les quartiers modestes, sont devenus accros aux jeux de hasard, ce qui les appauvrit. Nous proposons aussi une réforme de la Société nationale de Loterie, à l'image de la Loterie du Canada qui a financé plus de 60 % des logements sociaux. Nous avons prévu une taxe de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé. Avec cette loi, l'État pourrait récupérer près de deux milliards de dollars et sécuriser le circuit financier », a expliqué Willy Mishiki.