Congo-Kinshasa: Willy Mishiki dépose une proposition de loi pour encadrer le secteur des jeux de hasard et d'argent

12 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le secteur des jeux d'argent et de hasard pourrait bientôt être soumis à un encadrement plus strict en République démocratique du Congo. Une proposition de loi a été déposée mercredi 11 février à l'Assemblée nationale par le député national Willy Mishiki Buhini.

Ce texte vise à fixer les modalités de prélèvement des redevances et contributions liées aux activités socioéconomiques issues de l'exploitation des jeux d'argent, tout en renforçant le contrôle de l'État sur un secteur qui génère d'importantes ressources financières, dont une partie échappe chaque année au Trésor public.

Selon l'élu de Walikale (Nord-Kivu), cette initiative s'inscrit également dans le cadre des engagements pris par la RDC dans l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Notre législation ne permet plus à l'État congolais de contrôler efficacement ce secteur. Beaucoup de Congolais, y compris dans les quartiers modestes, sont devenus accros aux jeux de hasard, ce qui les appauvrit. Nous proposons aussi une réforme de la Société nationale de Loterie, à l'image de la Loterie du Canada qui a financé plus de 60 % des logements sociaux. Nous avons prévu une taxe de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé. Avec cette loi, l'État pourrait récupérer près de deux milliards de dollars et sécuriser le circuit financier », a expliqué Willy Mishiki.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.