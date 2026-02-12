Cameroun: Affaire Madame Demontreuil - Le vigile Mamadou Bada arrêté à Garoua

Le principal suspect de l'assassinat de Marie Louise Mballa Ntsama, dite « Madame Demontreuil », vient d'être interpellé. Mamadou Bada, ancien vigile de la défunte, a été arrêté avant-hier à Garoua après plus d'un mois de traque policière. Il est désormais aux mains des enquêteurs à Yaoundé.

La fin d'une cavale d'un mois

Recherché depuis le 10 janvier 2026 par les Services des Recherches et des Enquêtes Criminelles de la Division Régionale de la Police Judiciaire du Centre, Mamadou Bada avait pris la fuite. Sa trace avait été perdue pendant des semaines, alimentant les interrogations sur les circonstances du meurtre de son employeuse.

L'homme, qui assurait la sécurité de Madame Demontreuil, est désormais détenu dans les locaux de la DRPJ-C à Yaoundé. Son transfert immédiat depuis Garoua témoigne de la gravité des charges qui pèsent contre lui.

Un dossier familial troublant

L'arrestation de Mamadou Bada intervient dans un contexte déjà chargé. Son épouse et sa belle-mère avaient été placées en garde à vue avant même son interpellation. Cette implication familiale multiple soulève des questions sur l'existence d'un possible complot organisé contre la victime.

Les enquêteurs cherchent à déterminer si le vigile a agi seul ou s'il a bénéficié de complicités. Le rôle exact de son épouse et de sa belle-mère dans cette affaire reste à éclaircir.

Une affaire qui secoue l'opinion

L'assassinat de Marie Louise Mballa Ntsama a profondément choqué l'opinion publique camerounaise. Connue sous le nom de « Madame Demontreuil », la victime jouissait d'une certaine notoriété. Son meurtre, commis par celui-là même qui était censé assurer sa protection, a suscité une vive émotion.

L'arrestation du suspect survient une semaine seulement après l'inhumation de la défunte, dans un climat d'indignation collective. Les familles, les proches et les observateurs attendent des réponses sur les motivations de cet acte.

Les zones d'ombre à élucider

Plusieurs questions demeurent en suspens. Quels sont les mobiles du crime ? Mamadou Bada a-t-il agi par vengeance, pour des raisons financières, ou sous l'influence de tiers ? Le choix de fuir jusqu'à Garoua suggère une préméditation et une volonté de se soustraire à la justice.

Les investigations se poursuivent pour reconstituer le fil des événements et établir les responsabilités de chacun. Les enquêteurs de la DRPJ-C disposent désormais du principal suspect, ce qui devrait accélérer les révélations.

Un test pour la justice camerounaise

Au-delà du cas individuel, cette affaire met en lumière la vulnérabilité des personnes qui emploient du personnel de sécurité privé. Elle interroge également sur les mécanismes de vérification des antécédents et sur la confiance accordée à ceux qui sont censés protéger.

La justice camerounaise sera scrutée dans sa capacité à mener une enquête approfondie et à sanctionner les coupables avec la rigueur nécessaire. Les prochaines semaines seront décisives pour établir toute la vérité.

L'arrestation de Mamadou Bada marquera-t-elle le début d'une véritable élucidation de l'affaire Madame Demontreuil, ou ne représente-t-elle que la partie visible d'un réseau criminel plus vaste ?