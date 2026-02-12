Sénégal: Électrification rurale - Un projet illumine sept hameaux de Tattaguine

La commune de Tattaguine a pu bénéficier du projet d'électrification Weldy Lamont. Hier, le Directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a présidé la cérémonie de mise en service organisée dans le village de Bacobof, et qui a touché sept hameaux.

FATICK - L'électrification se poursuit dans la commune de Tattaguine (Fatick), précisément dans le village de Bacobof, avec sept autres hameaux touchés. Le mercredi 11 février 2026, le Directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a présidé la cérémonie qui s'est tenue dans le village de Bacobof. Pour mieux rassurer les populations, Papa Toby Gaye a promis que le travail d'extension électrique va continuer sur l'ensemble des localités concernées.

Ce programme d'électrification entre dans le cadre du projet Weldy Lamont, dont le coût global est estimé à 55 milliards de FCfa pour 566 villages du territoire national. Cependant, la commune de Tattaguine a pu bénéficier d'une enveloppe de 1 milliard de FCfa pour un total de dix-sept villages.

Lors de cette cérémonie qui a vu la présence de plusieurs autorités locales, le Directeur général de la Senelec a aussi pris l'engagement de rétablir les poteaux électriques endommagés se trouvant dans le village de Bacobof, et ailleurs dans la commune. Ce, dans un délai maximal de deux semaines, à l'en croire.

Cette mise en service est arrivée à son heure, si on s'en tient à l'enthousiasme des habitants de Bacobof, considéré par certains comme le deuxième plus grand village du Sénégal, après Thionk Essyl, en Casamance. D'après Mathieu Tine, un habitant de la localité, la situation avant n'était pas si évidente.

« Nous vivions dans l'angoisse, surtout pendant l'hivernage. Pour recharger la batterie de son téléphone, il fallait aller chez les voisins des autres villages. Même chose quand on voulait trouver de l'eau fraîche. C'était vraiment compliqué », a dit M. Tine.

En plus d'offrir de la lumière aux populations, ce projet d'électrification va permettre aux jeunes de développer leurs activités génératrices de revenus. Le maire de Tattaguine souhaite que l'exercice touche tous les villages restants.

« Nous voulons 100 % d'électrification dans toute la commune de Tattaguine », a laissé entendre Ibrahima Ndiaye. Un souhait largement réalisable quand on se réfère au Directeur général de la Senelec. Papa Toby Gaye a annoncé la poursuite des travaux, et « d'ailleurs, le projet devrait atterrir à Kaolack prochainement », a-t-il dit.