Madagascar: Routes nationales - Des coupures de circulation annoncées

Le passage du cyclone Gezani a provoqué d'importants dégâts sur plusieurs Routes nationales, notamment la RN2 reliant Antananarivo à Toamasina, la RN5 reliant Toamasina à Maroantsetra en passant par Foulpointe, Fenoarivo Atsinanana, Soanierana Ivongo et Mananara Avaratra, la RN11A reliant Antsampanana à Mahanoro via Vatomandry, et la RN44 reliant Moramanga à Vohitraivo en passant par Vohidiala et Ambatondrazaka.

De nombreux arbres et poteaux électriques se sont effondrés sur ces axes et certaines zones sont inondées, entraînant des coupures de circulation, selon le Ministère des Travaux publics (MTP), dans un communiqué publié hier.

Le ministère, en collaboration avec la gendarmerie, les autorités locales, les habitants et les usagers de la route, a pris des mesures rapides pour enlever les obstacles, permettant à la circulation de reprendre progressivement dans la majorité des zones touchées.

Cependant, la circulation reste suspendue dans les secteurs encore inondés de la RN2 et de la RN44, jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Le MTP appelle les usagers de la route à rester prudents et à suivre les instructions des responsables locaux.