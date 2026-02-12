Madagascar: L'Achat de véhicules facilité

Sipem Banque et Rasseta s'associent afin de faciliter l'acquisition de véhicules à Madagascar, au bénéfice des entrepreneurs, des petites entreprises et des particuliers. Ce partenariat permet désormais de financer l'achat de voitures neuves auprès de Rasseta, concessionnaire historique du pays.

L'offre propose des conditions de crédit accessibles et flexibles : des taux avantageux, des échéances pouvant s'étendre jusqu'à 60 mois et un traitement rapide des demandes, généralement compris entre deux jours et une semaine selon le profil du client.

« Acheter une voiture à crédit est aujourd'hui beaucoup plus facile. Cela permet de gagner du temps et de se concentrer sur le développement de son activité », souligne un responsable de la banque.

Pour le concessionnaire, il est essentiel de proposer des véhicules fiables, robustes et adaptés aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. « Notre objectif est de permettre à chacun de conduire une voiture sûre et performante, sans se retrouver dans des difficultés financières », explique un représentant de Rasseta.

Cette offre de crédit automobile est accessible dans l'ensemble des agences de la banque ainsi que dans les showrooms du concessionnaire à travers Madagascar. Les clients profitent d'un accompagnement personnalisé à chaque étape, du choix du véhicule jusqu'au remboursement du prêt.

« Grâce à ce suivi sur mesure, on se sent en confiance et mieux guidé pour faire les bons choix, que ce soit pour son activité ou pour ses besoins personnels », témoigne un client satisfait.