Madagascar: Intempéries - La journée chômée à récupérer

Une journée chômée mais non perdue pour les salariés. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique a annoncé hier, dans un communiqué, que les heures non travaillées lors de la journée de mercredi pourront être récupérées ultérieurement. Ces heures de récupération ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront donc rémunérées au taux horaire normal.

Dans cette note publiée hier, le ministère précise que les entreprises relevant du Code du travail sont autorisées à mettre en œuvre des mesures telles que la récupération des heures perdues ou la possibilité pour les travailleurs concernés d'effectuer des heures de récupération afin de compenser la journée d'absence. L'objectif est d'atténuer les conséquences économiques et sociales liées à cette interruption provisoire.

Le ministère avait annoncé mardi soir que la journée de mercredi serait chômée, en raison des perturbations provoquées par le cyclone Gezani et des risques qu'il fait peser sur la sécurité publique. Seuls les salariés des activités jugées essentielles étaient maintenus au travail dans les régions placées en alerte rouge.

Cependant, certaines entreprises ont poursuivi leurs activités habituelles, malgré la note précisant que la journée d'hier devait être chômée.