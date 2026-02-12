Cameroun: Paul Mahel quitte Akere Muna pour le mp3 et vise la mairie de Dibamba

Le 11 février 2026 marque un tournant dans la carrière politique de Paul Mahel. Ce conseiller spécial du Bâtonnier Akere T Muna vient d'annoncer publiquement son adhésion au MP3 et sa candidature aux prochaines élections municipales à Dibamba. Un repositionnement stratégique qui bouleverse les équilibres politiques locaux.

Un défilé révélateur pour la fête de la jeunesse

Pour la première fois de son existence militante, Paul Mahel a battu le pavé lors des célébrations de la fête de la jeunesse. Aux côtés d'une centaine de jeunes militants, il a défilé sous les couleurs du Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple, formation dirigée par Hiram S. Iyodi. Ce baptême du feu militant dans l'arrondissement de Dibamba n'est pas anodin : il préfigure une candidature aux élections municipales qui pourrait rebattre les cartes locales.

Le timing de cette annonce interpelle. Alors que le débat sur le report des élections municipales et législatives agite le pays, Paul Mahel affiche une volonté d'anticipation stratégique. Le message est clair : le terrain se prépare dès maintenant, indépendamment des incertitudes calendaires.

Une convergence idéologique assumée avec Hiram S. Iyodi

L'adhésion au MP3 ne relève pas d'un calcul opportuniste selon Paul Mahel, mais d'une véritable convergence de visions. Il évoque explicitement un alignement idéologique avec Hiram S. Iyodi sur deux axes majeurs : la gestion des affaires publiques et l'implication active de la jeunesse dans les processus décisionnels. Ces arguments renvoient directement aux frustrations d'une génération qui attend concrètement sa place dans l'arène politique camerounaise.

Le Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple se positionne ainsi comme un véhicule d'ascension pour une jeunesse qui ne veut plus attendre. Le slogan "C'EST NOTRE MOMENT" résonne comme une déclaration d'urgence générationnelle, un refus de la patience imposée par les structures traditionnelles.

La bénédiction d'Akere Muna, signal politique majeur

L'élément le plus intrigant de cette annonce réside dans la continuité affichée entre Paul Mahel et le Bâtonnier Akere T Muna. Le nouveau militant du MP3 précise clairement qu'il demeure conseiller spécial du célèbre avocat et opposant historique, et qu'il a reçu sa bénédiction pour cette aventure politique. Cette double appartenance soulève des questions stratégiques essentielles.

Akere Muna, figure respectée de l'opposition camerounaise, valide-t-il indirectement le MP3 comme force politique crédible ? S'agit-il d'une stratégie d'essaimage visant à multiplier les fronts d'opposition locale ? Ou simplement d'une reconnaissance pragmatique que les ambitions électorales de Paul Mahel peuvent servir une cause commune, même sous une autre bannière ?

Dibamba, laboratoire d'une nouvelle génération politique

Le choix de Dibamba comme terrain de conquête n'est pas fortuit pour Paul Mahel. Cet arrondissement représente un microcosme des enjeux politiques camerounais : une jeunesse nombreuse, des attentes socio-économiques fortes, et une représentation politique souvent jugée inadéquate. La mobilisation d'une centaine de jeunes militants lors du défilé démontre qu'un vivier existe et qu'il est mobilisable.

La candidature municipale annoncée s'inscrit dans une logique de proximité et d'ancrage territorial. Contrairement aux promesses venues d'en haut, elle incarne une démarche ascendante : des jeunes de Dibamba, pour Dibamba, avec Paul Mahel issu de leur communauté. Cette approche bottom-up contraste radicalement avec les nominations verticales promises par le pouvoir central.

Les interrogations qui subsistent

Si l'enthousiasme militant est manifeste, plusieurs zones d'ombre demeurent. Quels sont les moyens financiers et logistiques du MP3 pour soutenir efficacement Paul Mahel dans sa conquête municipale ? Comment ce mouvement relativement récent dans le paysage politique camerounais compte-t-il s'implanter durablement face aux machines politiques établies ? Et surtout, comment cette jeunesse politique parviendra-t-elle à transformer l'élan militant en résultats électoraux concrets ?

L'accueil chaleureux de la famille MP3 et la mobilisation des jeunes de Dibamba constituent des signes encourageants pour Paul Mahel. Mais entre l'enthousiasme d'un défilé et la victoire dans les urnes, le chemin reste semé d'embûches dans un environnement politique camerounais réputé pour sa complexité.

La candidature de Paul Mahel à Dibamba annonce-t-elle l'émergence d'une nouvelle génération politique capable de bousculer les équilibres établis, ou ne sera-t-elle qu'une tentative de plus absorbée par le système ?