Maroc: Proposer des solutions innovantes dans le cadre de l'élimination du travail des enfants

L'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE) a organisé, mardi à Marrakech, une session de formation intensive sous le thème "Innover pour une enfance libre", dans le cadre de sa participation active à la 6ème Conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants, prévue du 11 au 13 février dans la cité ocre.

Organisé en marge de cet événement international, initié par l'Organisation internationale du travail (OIT) en partenariat avec le ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, ce Bootcamp s'inscrit dans les efforts de l'ONDE visant à renforcer la participation effective des enfants aux questions les concernant et à leur permettre de faire entendre la voix de leurs pairs.

Cette rencontre interactive a réuni 56 enfants âgés de 16 à 18 ans, dont 28 issus de plusieurs pays africains et 28 du Maroc, avec pour objectif de les accompagner dans la proposition de solutions innovantes pour lutter contre le travail des enfants.

Encadrée par des experts et formateurs, dont des cadres de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC), la formation a comporté des ateliers de sensibilisation sur le phénomène du travail des enfants, ses causes et ses impacts, ainsi qu'un accompagnement dans l'élaboration de projets innovants. Ces projets ont été présentés sous forme de "pitches" devant un jury composé de représentants de l'ONDE et de ses partenaires institutionnels, chargé de sélectionner les meilleures initiatives pour un accompagnement ultérieur.

Dans une allocution à cette occasion, la vice-présidente de l'ONDE, Ghizlane Benjelloun, a souligné que "cette formation constitue un espace de réflexion collective et de créativité permettant aux enfants, avec l'appui d'experts, de développer des projets réalistes adaptés aux contextes marocain et africain".

Elle a également relevé que cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du Réseau africain pour les droits de l'enfant, lancé en novembre dernier lors de la clôture du premier Forum africain du Parlement de l'enfant, tenu à Rabat sous la Présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant.

Dans une déclaration à la presse, la présidente du Parlement de l'enfant de la République du Congo, Bouenitelamio Géliana Lucia Lucreche, a indiqué que cette rencontre "offre une opportunité importante pour exprimer les idées des enfants et contribuer à la recherche de solutions en faveur de leur protection".

Le membre du Parlement de l'enfant du Maroc, Fayçal Daoudi, a pour sa part estimé que cette formation a permis aux participants de développer, en groupes, des projets de sensibilisation aux dangers du travail des enfants et de promotion de la scolarisation. De son côté, le président du Parlement des enfants de la République du Libéria, Roberto Cooper, a indiqué que "la participation à cet événement international constitue une expérience unique, dans la mesure où elle nous permet de faire entendre la voix des enfants auprès des décideurs", émettant le voeu que cette initiative contribue à l'amélioration des conditions des enfants en Afrique.

Ce Bootcamp vise notamment l'élaboration de projets réalisables ainsi que de messages et recommandations clés portés par les enfants, appelés à enrichir les résultats de la Conférence mondiale, outre la sélection d'initiatives qui seront accompagnées par l'ONDE.

L'organisation de cette rencontre confirme l'engagement du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d'une approche participative dans le domaine de la protection de l'enfance et du renforcement de l'implication des enfants dans les efforts internationaux visant à éradiquer le travail des enfants, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD).