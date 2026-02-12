Madagascar: Basketball/Élection fédérale - Jean Michel Ramaroson entame un quatrième mandat

Il ne manquait qu'un rien pour atteindre l'unanimité parfaite. Mercredi, dans la petite salle du Palais des Sports de Mahamasina, Jean Michel Ramaroson a été reconduit à la présidence de la Fédération malagasy de basketball (FMBB) avec 99 % des suffrages exprimés. Sur les 20 ligues présentes - sur les 22 affiliées -, une seule voix a échappé au score absolu, un bulletin portant la mention « OK » au lieu du nom du candidat, considéré comme nul.

Sans adversaire déclaré, le président sortant a transformé cette Assemblée générale élective en véritable démonstration de confiance. Le message des ligues est clair : stabilité et continuité priment à l'heure où le basketball malgache cherche à consolider ses acquis et à franchir un nouveau cap.

Autour de lui, l'équipe fédérale sort renforcée. Le vice-président Alain Ramanarivo et le secrétaire général Tsiry Colombe Rasamoelina réalisent un sans-faute avec 20 voix sur 20. Le trésorier Emmanuel Ravoson obtient 18 voix sur 20. Une ossature solide pour porter un mandat qui s'annonce déterminant.

Fort de cette légitimité quasi totale, Jean Michel Ramaroson affiche une vision claire pour les quatre années à venir, articulée autour de six piliers stratégiques. Le premier concerne la gouvernance et la transparence, avec pour objectif de consolider les mécanismes de gestion administrative et financière afin de renforcer la crédibilité de la FMBB auprès des partenaires publics et privés.

Le deuxième pilier porte sur la structuration des compétitions nationales. Harmonisation des calendriers, meilleure organisation des championnats et valorisation des clubs doivent offrir plus de lisibilité et de cohérence à l'ensemble du système.

Le troisième axe est basé sur la formation et la professionnalisation. Arbitres, entraîneurs et dirigeants bénéficieront de programmes renforcés pour élever le niveau technique et organisationnel du basketball malgache. La détection et l'encadrement des jeunes talents constituent le quatrième pilier, avec un accent mis sur les catégories de base, la structuration des filières régionales et le suivi des jeunes sélections.

La performance internationale forme le cinquième axe. Après des campagnes continentales encourageantes, la FMBB ambitionne d'inscrire Madagascar dans la durée, aussi bien en 5x5 qu'en 3x3, et de viser des qualifications régulières aux grandes compétitions africaines et mondiales.