Madagascar: Impact de Gazani - Des inondations frappent Ambatondrazaka

Les fortes pluies engendrées par le passage du cyclone tropical intense Gezani ont provoqué d'importantes inondations dans le district d'Ambatondrazaka. Les quartiers bas de ce district se sont retrouvés submergés.

D'après les autorités locales, les précipitations soutenues et continues ont entraîné une montée rapide des eaux dans les quartiers les plus bas, inondant des habitations, des rizières et des axes de circulation.

« Les vents ont endommagé des maisons, mais les fortes pluies ont été les plus conséquentes », indique une autorité, hier. Gezani a apporté de fortes pluies à Ambatondrazaka, vers 22 heures.

Dans certains fokontany, le niveau de l'eau a atteint jusqu'à deux mètres, contraignant de nombreuses familles à évacuer leurs logements en urgence pour se mettre à l'abri dans des zones plus sécurisées.

Ces inondations ont lourdement affecté les activités agricoles, pilier de l'économie locale. De vastes superficies de rizières ont été englouties, faisant craindre d'importantes pertes de récoltes dans ce qui est considéré comme le grenier à riz du pays. Désemparés, les agriculteurs redoutent déjà les répercussions de ces dégâts sur leurs revenus et sur l'approvisionnement en riz dans les mois à venir. La RN44 est également coupée suite à la montée des eaux sur cette infrastructure routière, au PK17, en partant d'Ambatondrazaka.

Selon des sources locales, le niveau des eaux n'avait toujours pas amorcé de baisse hier, laissant présager une situation préoccupante pour les populations touchées.