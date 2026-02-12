Madagascar: Mondial pupilles - Ajesaia et FC Nisi représentent le pays

12 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Énième participation. Deux écoles de football représenteront la Grande Île à la compétition internationale de football des jeunes dédiée aux moins de 13 ans, le 38e Tournoi international Mondial Pupilles de Plomelin. La version 2026 s'étalera du 14 au 17 mai. Madagascar y sera représenté par le centre de formation de football de jeunes Ajesaia et l'école de football Nisi.

Soixante-quatre équipes d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, réparties en huit groupes de huit, seront en lice à cette édition. Huit centres professionnels de football dans huit villes de l'Hexagone accueilleront la phase de groupes. Le CFFJ Ajesaia évoluera à Primelin avec de grandes équipes comme le Standard de Liège de Belgique, le Strasbourg FC et l'AS Saint-Étienne. L'Ajesaia avait remporté le sacre lors de la 20e édition en 2005.

Le FC Nisi jouera quant à lui à Pluguffan en compagnie des clubs professionnels du Havre AC et de l'US Concarneau. L'Amérique du Nord y sera représentée par le Canada et l'Amérique du Sud par deux formations brésiliennes.

L'Europe aura une représentation massive, dont quatre équipes belges, une d'Allemagne, une d'Italie, une de Croatie et une du pays de Galles. La plupart évoluent en France, pour ne citer que les centres de formation de Toulouse FC, FC Nantes, SM Caen, AS Saint-Étienne et le Stade Rennais. L'Algérie et Madagascar auront l'honneur de défendre les couleurs de l'Afrique.

