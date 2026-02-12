Madagascar: Rudby à XV/XXL energy top 12 - Le FT Manjakaray vise le fauteuil de dauphin

Le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, affronte ce dimanche l'UAS Cheminot au stade Makis d'Andohatapenaka pour le compte de la cinquième journée du championnat national. Une victoire permettrait aux rugbymen de Dakar, appellation des joueurs de Manjakaray, de grimper à la deuxième place du classement provisoire.

Le décor est planté pour un duel déséquilibré sur le papier mais à fort enjeu au classement pour la rencontre de 11 heures entre FTM et UAS Cheminot. Troisième avec une longueur de retard derrière le Cosfa, le FT Manjakaray (FTM) n'a qu'un objectif en tête : s'imposer face à l'UAS Cheminot pour profiter de l'affrontement direct entre les deux premiers, le club Étoile d'Andranomanalina ou CEA et le Club omnisports des forces armées ou Cosfa, programmé le même jour.

Quel que soit le résultat de ce choc au sommet, l'un des deux cadors laissera des points en route, ouvrant ainsi une brèche pour les tenants du titre de se hisser à la seconde place.

L'historique des confrontations entre FTM et UAS Cheminot penche largement en faveur des rugbymen de Dakar. Les Besetroka, surnom donné aux joueurs de Cheminot, n'ont en effet jamais réussi à battre le FT Manjakaray en championnat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une tendance confirmée lors de la saison précédente, notamment lors de la septième journée du Top 12 disputée le 29 septembre 2024 au stade Makis, où le FTM avait littéralement surclassé son adversaire sur le score fleuve de 86-18, démontrant sa supériorité sur tous les compartiments du jeu.

En reconstruction

Le coach de Manjakaray, Antonio Rabeherison, assume clairement le statut de favori de son équipe : « Nous sommes les champions de Madagascar en titre. Nous avons un statut à défendre et battre les joueurs des cheminots ne pose pas trop de problèmes, sans sous-estimer les adversaires. La victoire nous propulsera deuxième du classement provisoire », affirme-t-il avec assurance.

En face, l'UAS Cheminot avance avec un discours plus prudent mais non dénué d'ambition. Engagé dans une phase de reconstruction, le club espère profiter de ce choc pour mesurer le chemin restant à parcourir.

« Le FT Manjakaray figure parmi les favoris pour le titre final. Nous sommes dans une phase de restructuration et mes joueurs sont prêts à relever le défi », confie Jean de Dieu Rakotonirina, dit Deka, entraîneur des Besetroka.

Même si la logique sportive semble pencher nettement en faveur du FTM, les cheminots entendent jouer crânement leur chance et bousculer la hiérarchie. Pour Manjakaray, l'enjeu est clair: confirmer son rang, saisir l'opportunité offerte par le duel CEA-Cosfa et s'installer confortablement dans la course au titre.