Madagascar: 67 Ha Nord-Ouest - Deux hommes pris en flagrant délit de cambriolage

La police est intervenue à temps et a surpris sur les lieux les cambrioleurs qui avaient forcé une maison aux 67 Ha Nord-ouest, avant-hier matin. Deux individus ont été arrêtés sur place, tandis qu'un troisième a réussi à prendre la fuite. Le cambriolage a ainsi été déjoué. Aucun objet n'a été volé et le fugitif n'a rien emporté.

Aux alentours d'une heure du matin, alors qu'il faisait encore nuit, le propriétaire d'une maison située aux 67 Ha Nord-ouest a rapidement alerté la police après avoir constaté une intrusion. Les éléments du commissariat de police des 67 Ha, qui renforcent actuellement les patrouilles, se sont rendus sans délai sur les lieux indiqués.

Les deux malfaiteurs ont été pris en flagrant délit. Ils s'étaient déjà introduits dans l'habitation après avoir forcé la porte d'entrée en métal. Toutefois, ils n'ont rien pu emporter et ont été appréhendés. Tous les outils qu'ils ont utilisés ont été retrouvés en leur possession.

En cette période estivale marquée par les pluies, les cambrioleurs profitent particulièrement de la situation pour commettre leurs méfaits. La vigilance et l'alerte rapide des Forces de l'ordre restent indispensables face à tout fait inhabituel ou suspect.