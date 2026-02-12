Madagascar: 67 Ha Nord-Ouest - Deux hommes pris en flagrant délit de cambriolage

12 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

La police est intervenue à temps et a surpris sur les lieux les cambrioleurs qui avaient forcé une maison aux 67 Ha Nord-ouest, avant-hier matin. Deux individus ont été arrêtés sur place, tandis qu'un troisième a réussi à prendre la fuite. Le cambriolage a ainsi été déjoué. Aucun objet n'a été volé et le fugitif n'a rien emporté.

Aux alentours d'une heure du matin, alors qu'il faisait encore nuit, le propriétaire d'une maison située aux 67 Ha Nord-ouest a rapidement alerté la police après avoir constaté une intrusion. Les éléments du commissariat de police des 67 Ha, qui renforcent actuellement les patrouilles, se sont rendus sans délai sur les lieux indiqués.

Les deux malfaiteurs ont été pris en flagrant délit. Ils s'étaient déjà introduits dans l'habitation après avoir forcé la porte d'entrée en métal. Toutefois, ils n'ont rien pu emporter et ont été appréhendés. Tous les outils qu'ils ont utilisés ont été retrouvés en leur possession.

En cette période estivale marquée par les pluies, les cambrioleurs profitent particulièrement de la situation pour commettre leurs méfaits. La vigilance et l'alerte rapide des Forces de l'ordre restent indispensables face à tout fait inhabituel ou suspect.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.