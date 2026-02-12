Ile Maurice: Yohan André - «Ma musique a évolué»

Après le succès de son album Rev, le chanteur Yohan André a sor ti un nouvel album intitulé Genesis en collaboration avec DJ Wayn. Composé de 12 titres et de deux morceaux bonus, cet opus se veut le reflet d'une évolution artistique assumée, tant sur le plan de l'écriture que des sonorités.

Parmi les titres déjà dévoilés, le morceau Ipo cumule plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux, confirmant l'engouement autour de ce nouveau chapitre musical. Pour Yohan André, ce nouvel album marque une étape clé. «La musique est devenue pour moi un vrai moyen d'expression, bien au-delà d'un simple produit commercial», confie l'artiste, qui porte aujourd'hui un regard plus mûr sur son parcours. Après plusieurs collaborations, des expériences en groupe et une longue phase de création, il affirme entrer dans une nouvelle dynamique.

Réalisé sur une période d'environ six mois de travail intensif, l'album a été entièrement conçu en collaboration avec DJ Wayn. «Personne n'a forcé quoi que ce soit. On a essayé et ça a fonctionné», explique le chanteur. Ensemble, ils ont voulu proposer un projet cohérent, sans compromis artistique. «Chaque morceau a sa place, son histoire, son énergie», insiste Yohan André, qui a refusé toute coupe arbitraire.

Musicalement, l'album explore des sonorités variées, mêlant zouk, bachata et influences contemporaines, signe d'un artiste en quête de renouvellement et d'authenticité. Au-delà des mélodies, ce nouvel opus se distingue par la profondeur de ses textes. Yohan André aborde des thématiques fortes telles que l'hypocrisie sociale, les réalités du quotidien, mais aussi des récits plus intimes. Parmi les morceaux les plus personnels figure Psychopath, dans lequel l'artiste met en scène un dialogue avec une femme pour l'aider à sortir d'une relation toxique.

«Aujourd'hui, j'écris plus librement. Je sais ce que je veux dire et comment le dire», confie-t-il, visiblement apaisé dans son processus créatif. Influencé par de nouvelles sonorités, Yohan André affirme avoir trouvé un nouveau style.

Il fait partie de cette génération d'artistes qui a su tirer profit des outils numériques. Pour autant, il reste lucide sur les défis du métier. «Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il faut continuer, même quand la visibilité est faible», souligne-t-il.

L'artiste n'hésite pas non plus à évoquer les difficultés liées à la commercialisation de la musique à Maurice, pointant du doigt l'absence de structures réellement protectrices pour les créateurs. Inscrit depuis cinq ans à la Mauritius Society of Authors (MASA), il confie n'avoir perçu que des revenus limités, suffisants tout au plus pour financer une session d'enregistrement.

Bien qu'il ne soit pas membre du Kolektif Artis Morisien, il dit suivre le combat des artistes de loin, tout en regrettant le manque de consultation et de réelles avancées. Selon lui, la scène musicale mauricienne a besoin de solidarité, d'accompagnement et surtout, d'une vision commune pour permettre aux artistes de s'épanouir durablement. «Kifer pa tann dimounn dir ena problem avek SACEM? Be MASA gagn drwa demann konsey pou fer travay-la bien.»

Un projet très attendu

La sortie officielle de l'album Genesis était le 3 février, avec une communication progressive sur les réseaux sociaux. Plusieurs extraits ont déjà été partagés et rencontrent un franc succès auprès du public. L'album est en vente depuis le 7 février sur la plate-forme Kaya Music Island.