Ile Maurice: Kendall Tang - «L'avenir de l'industrie repose sur la valeur, la fiabilité et une production responsable»

À contre-courant des délocalisations et de la pression sur les coûts, RT Knits fait le pari de l'investissement, de l'énergie verte et de la montée en gamme.

À l'occasion de son 55e anniversaire et de l'inauguration d'une ferme photovoltaïque de 7,5 MW le mois dernier, son CEO, Kendall Tang, expose une vision assumée : celle d'une industrie textile mauricienne compétitive, innovante et durable, où la performance économique va de pair avec la responsabilité environnementale.

Cette ferme photovoltaïque représente un investissement majeur pour RT Knits. Comment s'inscrit-elle dans votre vision à long terme et votre engagement en faveur de la neutralité carbone d'ici 2040 ?

C'est un investissement hautement stratégique pour RT Knits. Notre vision à long terme est de rester une entreprise manufacturière compétitive à Maurice tout en réduisant de manière significative notre empreinte environnementale. Ces dernières années, les coûts de l'énergie sont devenus de plus en plus volatils, une tendance qui devrait se poursuivre tant que les énergies fossiles resteront dominantes.

En investissant dans notre propre système photovoltaïque, nous sécurisons une source d'électricité stable, prévisible et à faible coût sur le long terme. Cela renforce directement notre compétitivité et notre résilience en tant que fabricant. Parallèlement, ce projet marque une étape clé dans notre trajectoire de durabilité. RT Knits s'est engagé auprès de la Science Based Targets initiative à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

La consommation d'électricité représente environ 57% de nos émissions de scopes 1 et 2. Grâce à cette ferme photovoltaïque, nous pourrons pratiquement éliminer ces émissions, ce qui en fait l'une des actions les plus impactantes pour atteindre notre objectif de neutralité carbone. En définitive, cet investissement nous permet d'aligner performance économique et responsabilité environnementale, une orientation que nous estimons indispensable pour l'avenir de l'industrie.

Comment cette installation s'intègre-t-elle aux systèmes énergétiques existants de RT Knits et qu'est-ce que cela implique concrètement pour une opération entièrement intégrée verticalement ?

RT Knits étant une entreprise entièrement intégrée verticalement, la fiabilité de l'approvisionnement énergétique et la maîtrise des coûts sont essentielles à chaque étape de la production, de la fabrication du tissu à la finition des vêtements. Cette installation a donc été conçue pour s'intégrer directement à nos systèmes énergétiques existants, et non comme un projet isolé.

Sur une capacité photovoltaïque totale de 7,5 MW, 2MW sont connectés directement à notre réseau électrique interne. Cela nous permet de consommer de l'énergie renouvelable sur site, en temps réel, tout en nous offrant un meilleur contrôle sur l'utilisation de l'énergie à travers l'ensemble de nos opérations.

Concrètement, cette configuration prépare également le terrain pour l'intégration future de systèmes de stockage d'énergie par batteries. Avec le stockage, nous pourrions réduire notre puissance maximale appelée, ce qui entraînerait une baisse de nos coûts d'électricité dans le cadre du Carbon Neutral Industrial Sector.

Cela nous permettrait aussi de soutenir le réseau national en fonctionnant de manière plus autonome pendant les heures de pointe, généralement entre 18 et 21 heures, et d'assurer la continuité de nos activités en cas de coupure de courant. Certaines de ces avancées seront mises en oeuvre progressivement et nécessiteront une coordination technique étroite avec le CEB, mais l'objectif est clair : bâtir un système énergétique plus résilient, plus efficace et adapté aux exigences d'une industrie moderne et intégrée.

En choisissant d'autofinancer ce projet et de maintenir vos opérations à Maurice, c'est un message fort que vous souhaitez envoyer à propos de l'avenir de l'industrie locale et du label «Made in Mauritius» ?

Tout à fait. La décision d'autofinancer ce projet et de continuer à investir à Maurice reflète avant tout notre confiance dans l'avenir de RT Knits et dans le rôle que peut encore jouer l'industrie manufacturière locale. Nous sommes convaincus que le label «Made in Mauritius» peut rester compétitif, innovant et pertinent, à condition que les entreprises soient prêtes à investir, à se transformer et à s'adapter.

Notre objectif n'est pas de donner des leçons ni d'imposer une voie à suivre, car chaque entreprise évolue dans un contexte qui lui est propre. Toutefois, si nos actions peuvent démontrer qu'il est possible de réaliser des investissements d'envergure et tournés vers l'avenir tout en restant basés à Maurice, c'est un signal positif.

Au cours des deux à trois dernières années, nous avons d'ailleurs partagé notre expérience et accompagné plusieurs entreprises dans l'exploration de leurs propres projets photovoltaïques. Nous considérons cela comme un effort collectif visant à renforcer la résilience, la durabilité et la crédibilité de l'industrie locale. À terme, l'avenir du «Made in Mauritius» ne reposera pas uniquement sur les coûts, mais sur l'innovation, la fiabilité et une production responsable. Ce projet s'inscrit pleinement dans cette vision.

Au-delà de l'impact environnemental, en quoi ce type d'initiative renforce-t-il la compétitivité de RT Knits auprès des clients internationaux et la position de Maurice dans les chaînes d'approvisionnement durables mondiales ?

Au-delà de l'aspect environnemental, ce type d'initiative renforce directement notre compétitivité auprès des clients internationaux. Les grandes marques et les distributeurs mondiaux sont soumis à une pression croissante pour réduire l'empreinte carbone de leurs chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, les critères de décision ne se limitent plus au prix et à la qualité, mais intègrent de plus en plus les conditions et les lieux de production.

À nos yeux, la durabilité crée une véritable valeur concurrentielle lorsqu'elle est anticipée plutôt que subie. Lorsqu'un investissement est réalisé en amont des exigences réglementaires, il devient un facteur de différenciation et renforce notre proposition de valeur. À l'inverse, une durabilité mise en oeuvre dans l'urgence pour se conformer aux règles est souvent perçue uniquement comme un coût.

En investissant de manière proactive dans les énergies renouvelables et en réduisant significativement nos émissions, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une solution de fabrication plus durable, sans compromis sur la fiabilité, les délais ou la performance. Cela favorise des partenariats de long terme, car la durabilité est désormais une exigence structurelle et non une tendance passagère.

À une échelle plus large, des projets comme celui-ci contribuent à positionner Maurice comme un acteur crédible dans les chaînes d'approvisionnement durables mondiales. Le pays ne peut peut-être pas rivaliser par la taille, mais il peut se distinguer par la qualité, la transparence, l'innovation et la responsabilité, renforçant ainsi la valeur du label «Made in Mauritius».

Alors que de nombreux industriels se délocalisent, vous avez fait le pari de rester et de continuer à faire confiance à Maurice. Pourquoi ?

Nous continuons à croire en Maurice, parce que le pays offre des fondamentaux solides pour l'investissement industriel à long terme à condition que les entreprises acceptent de faire évoluer leurs modèles économiques. Maurice n'est pas un pays à bas coûts, et nous ne l'avons jamais présenté comme tel. Opérer dans une économie à revenu élevé implique de pouvoir augmenter continuellement la valeur créée par l'employé, notamment face à la hausse des coûts de main-d'oeuvre.

Nous sommes conscients que le modèle manufacturier traditionnel a atteint ses limites et qu'il ne permet plus, à terme, une croissance suffisante des revenus par employé. C'est pourquoi nous avons engagé une évolution progressive de notre modèle, en investissant dans la technologie, l'automatisation, les systèmes numériques, l'innovation produit et des services à plus forte valeur ajoutée. L'objectif est de monter dans la chaîne de valeur afin que la productivité et la création de valeur progressent plus vite que les coûts.

Maurice dispose de nombreux atouts pour accompagner cette transition : stabilité politique, cadre juridique et réglementaire solide, accès préférentiel à de grands marchés internationaux et main-d'oeuvre industrielle expérimentée. Combinés à une stratégie axée sur l'innovation et la durabilité, ces éléments rendent l'investissement industriel à long terme à la fois crédible et réaliste. Pour RT Knits, l'avenir de l'industrie à Maurice ne repose pas sur la concurrence par les coûts, mais sur la valeur, la fiabilité et une production responsable. Une voie que nous construisons activement.