Madagascar: Cyclone Gezani - Un phénomène d'une intensité extrême a frappé Madagascar

Les dégâts sont colossaux à Madagascar après le passage du cyclone Gezani qui a tué au moins 31 personnes, selon de premiers bilans. Ce cyclone Gezani, était un phénomène d'une intensité record, du jamais vu depuis une trentaine d'années.

Le cyclone Gezani, qui a frappé Madagascar et fait au moins 31 morts, était un phénomène inédit depuis 1994, estime le centre météorologique régional spécialisé dans les cyclones situé sur l'île de la réunion.

La précédente catastrophe de ce type était le cyclone Geralda qui avait tué 200 personnes il y a plus de 30 ans.

Gezani est loin d'afficher un tel bilan, mais c'est bien un monstre qui a frappé la côte orientale de Madagascar avec des rafales atteignant les 250 km/h, relâchant ainsi une énergie accumulée au-dessus des eaux chaudes de l'océan indien. L'intensification a débuté il y a deux jours, date à laquelle il est passé de forte tempête tropicale à cyclone à mesure qu'il se rapprochait des côtes.

Gezani a de nouveau été classé forte tempête tropicale à mesure qu'il traverse Madagascar d'est en ouest en direction du canal du Mozambique. Il va alors se diriger vers ce pays et de nouveau gagner en intensité, là aussi en raison du survol des eaux chaudes.

On s'attend donc à ce qu'il redevienne un cyclone au moment où il longera les côtes mozambicaines au nord de Maputo dans la soirée de vendredi, selon les prévisions, qui anticipent donc à nouveau d'importantes rafales de vent et de très fortes pluies, rapporte François Bonnardot, responsable du service prévision de Météo France à la Réunion.