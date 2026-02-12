Sénégal: Élevage - Le ministre Mabouba Diagne en tournée à Louga et Matam

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, effectue une tournée dans les régions de Louga et Matam du 12 au 14 février 2026. Le but est, selon la tutelle, de faire le suivi de la situation générale de l'élevage et du pastoralisme.

Après le lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel et de la première coopérative agricole communautaire à orientation élevage à Keur Momar Sarr, le ministre se rend en zone sylvopastorale pour une visite de suivi de la situation générale de l'élevage et du pastoralisme.

« Cette rencontre avec les acteurs lui offre l'occasion de réaffirmer l'importance que les plus hautes autorités accordent au secteur de l'élevage. Cet intérêt est matérialisé dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui le place au coeur des priorités », renseigne la tutelle.

L'ambition des pouvoirs publics pour l'élevage est déclinée dans la stratégie de la souveraineté alimentaire et sera mise en oeuvre dans les CAC, surtout à orientation élevage.

De manière pratique, la rencontre avec les éleveurs va permettre au ministre de faire le point, entre autres, sur la situation alimentaire du cheptel, la santé animale, l'autosuffisance en lait.

Il sera aussi l'occasion pour lui d'évaluer l'amélioration génétique des races, le vol de bétail, les réalisations des projets et programmes, la problématique du financement du secteur et les difficultés de l'élevage et du pastoralisme.

Pour ce faire, il est prévu au programme de la visite de 3 jours des activités de terrain et des rencontres avec les acteurs.