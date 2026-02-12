Sénégal: Ucad - Reprise des cours et suspension des amicales d'étudiants

Le conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a décidé d'assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, dans le respect du processus de normalisation du calendrier universitaire, et de suspendre, à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre, les amicales d'étudiants. L'annonce a été faite jeudi, à travers un communiqué.

Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s'est réuni en urgence ce mercredi 11 février 2026, sous la présidence du Recteur, le Professeur Alioune Badara Kandji.

Saisi de l'unique point inscrit à l'ordre du jour, relatif à la situation sécuritaire, le Conseil a examiné les incidents survenus le lundi 9 février 2026 au sein du campus social de l'UCAD, à l'issue desquels l'étudiant Abdoulaye BA, inscrit en deuxième année de licence en Médecine, a perdu la vie.

« Après avoir réaffirmé son attachement indéfectible à la sécurité des personnes et à la préservation des biens dans l'espace universitaire, et après en avoir délibéré, le conseil a décidé d'assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, dans le respect du processus de normalisation du calendrier universitaire, et de suspendre, à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre, les amicales d'étudiants », renseigne le document publié à l'issue de leur réunion.

Parmi les mesures prises, il est indiqué la mise en place d'un comité ad hoc chargé de formuler des propositions relatives aux modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires. Il est également prévu d'instituer des cellules d'écoute destinées à accompagner les différentes composantes de l'Ucad (étudiants, PER et PATS).

Sur ce, le Conseil académique réitère son engagement en faveur de « la manifestation de la vérité et du respect des principes » qui fondent l'institution universitaire.