Sénégal: Décès de l'étudiant Abdoulaye Ba à l'UCAD - Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

En Conseil des ministres, hier mercredi 11 février 2026, le chef de l'État, évoquant le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba lors des manifestations à l'Université de Dakar, a présenté ses condoléances à la famille éplorée, à la Communauté universitaire et à tout le Peuple sénégalais.

Le décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ, le lundi 9 février 2026, lors d'échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a été abordé, hier en Conseil des ministres. Selon le communiqué du Conseil, le président de la République, après s'être incliné devant la mémoire de Abdoulaye Ba, l'étudiant décédé, a présenté ses condoléances à la famille éplorée, à la Communauté universitaire et à tout le Peuple sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye avait entamé sa communication par la modernisation et la stabilité du secteur de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, facteurs clés de l'excellence universitaire et de succès de la mise en oeuvre de la Vision « Sénégal 2050 ».

Rappelant le caractère névralgique du secteur de l'Enseignement supérieur, il a souligné la récurrence des crises systémiques et la complexité des problématiques et des solutions. Le chef de l'État a demandé aussi d'aligner le système d'Enseignement supérieur et de Recherche au niveau des meilleurs standards internationaux. Sur le même sujet, il a instruit le gouvernement d'asseoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la Communauté universitaire, afin de respecter les calendriers académiques et les prescriptions du système Lmd ainsi que les règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et centres des oeuvres sociales.

Enfin, sur la situation des universités, le Président a insisté sur la nécessité d'accélérer le processus de validation consensuelle des recommandations issues des concertations portant sur l'Agenda national de Transformation de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.