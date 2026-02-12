Ce mardi 10 février 2026, une délégation gouvernementale composée du ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé et du ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana a, au nom du gouvernement, rendu une visite aux forces implantées à Ziniaré, chef-lieu de la région d'Oubri.

Ils étaient accompagnés du directeur de cabinet du ministre d'Etat, le colonel-major, Fidèle Bakiono et du commandant de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), le colonel, Mahamadi Sawadogo.

Cette visite visait à transmettre les félicitations et les encouragements du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'ensemble des braves forces de défense, forces de sécurité intérieure et volontaires pour la défense de la patrie engagés sans faille dans la lutte contre l'hydre terroriste dans la région d'Oubri. A l'occasion, une adresse aux troupes a eu lieu dans l'enceinte du camp abritant le Bataillon blindé d'intervention rapide (BBIR) de Ziniaré.

A l'instar des visites de la représentation gouvernementale dans plusieurs localités du pays, les forces de défense, forces de sécurité intérieure ainsi que les VDP ont accueilli avec enthousiasme ces échanges directs avec leur hiérarchie. Face aux enjeux de sécurité nationale, le ministre d'Etat a appelé les troupes à une vigilance de tout instant. Il a rappelé l'obligation de rendre compte systématiquement de toute tentative de déstabilisation, qu'elle soit opérationnelle ou informationnelle, précisant que ce compte-rendu protège avant tout le combattant.

Ainsi, dans le cadre de la poursuite de reconquête du territoire et la problématique des réseaux sociaux, des directives ont également été données pour contrer la guerre de l'information et préserver l'intégrité morale ainsi que la cohésion des unités au front. Le ministre d'Etat a ainsi appelé les uns et les autres à se démarquer des réseaux sociaux.

En marge des échanges avec la troupe, la délégation, accompagnée des autorités régionales avec à leur tête madame Sy Assetou Barry, gouverneure de la région d'Oubri, a rendu une visite de courtoisie au chef coutumier de Ziniaré, le Naaba Sanem. Le garant de la tradition a réitéré son soutien indéfectible à la lutte pour la souveraineté et a formulé des bénédictions pour la victoire des forces combattantes face aux forces obscures.