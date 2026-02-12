Burkina Faso: Fête nationale de la République islamique d'Iran - l'ambassadeur Mojtaba Faghihi salue le leadership du gouvernement burkinabè

L'ambassade de la République islamique d'Iran au Burkina Faso a célébré le 47e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d'Iran au cours d'une soirée, mardi 10 février 2026, à Ouagadougou.

La République islamique d'Iran a 47 ans. Afin de fêter la victoire de la révolution islamique d'Iran, l'ambassade présente à Ouagadougou a organisé une célébration, mardi 10 février 2026. De nombreux membres du gouvernement burkinabè, ainsi que des diplomates et des ressortissants de la République islamique d'Iran ont pris part à la commémoration.

Après avoir exécuté les hymnes du Burkina Faso et de l'Iran, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Burkina Faso, Mojtaba Faghihi a fait des observations sur les succès du gouvernement burkinabè au cours des trois dernières années. Il a évoqué également les relations bilatérales, le bilan des progrès du gouvernement iranien et l'analyse du système international contemporain.

Ainsi, M. Faghihi a noté avoir été témoin de l'excellent leadership du Président du Faso, Ibrahim Traoré, qui a oeuvré au renforcement de la sécurité nationale et à l'impulsion du développement économique du Burkina. « Aujourd'hui, le Président Ibrahim Traoré est une figure emblématique et un héros panafricain, reconnu par le public et les élites d'Afrique. Le Burkina Faso est devenu un acteur indépendant, confiant et novateur, menant une diplomatie fructueuse sur les scènes mondiale et régionale », a-t-il laissé poursuivi.

Dans le domaine de la coopération entre le Burkina et l'Iran, l'ambassadeur a souligné que l'enjeu majeur est le développement global des relations entre les deux pays. « L'Iran soutient la voie de l'indépendance et le renforcement des fondements de la puissance nationale burkinabè dans les domaines économique et social. Il protège et salue les mesures efficaces prises par le gouvernement burkinabè », a-t-il dit.

Mojtaba Faghihi a indiqué que les gouvernements de la République islamique de l'Iran et du Burkina Faso mènent des consultations conjointes et une coopération fructueuse au sein des organisations internationales. Dans l'analyse succincte du système international contemporain, l'ambassadeur d'Iran au Burkina a notifié que son pays est confronté à des campagnes militaires, politiques et médiatiques simultanées menées par les Etats-Unis et Israël.

Un ordre multipolaire fondé sur l'égalité souveraine des Etats

« Face à cette situation, la République islamique d'Iran est résolue à privilégier la voie diplomatique pour garantir les intérêts de la nation iranienne et préserver la paix et la sécurité régionales », a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, au nom du Président du Faso, Ibrahim Traoré, a transmis les félicitations du Burkina Faso au guide suprême de la Révolution, son Eminence l'Ayatollah Ali Khamenei ainsi qu'au président de la République islamique d'Iran et à l'ensemble du Peuple iranien. Il a noté que la célébration d'une fête nationale n'est pas seulement un hommage au passé mais un engagement pour l'avenir.

« Un avenir ancré dans la coopération renforcée entre les nations du Sud, dans un monde où les peuples décident librement, dans la solidarité active face aux défis globaux et dans un développement maitrisé par nos propres intelligences », a-t-il affirmé.

Le ministre chargé des Affaires étrangères a relevé que l'Iran et le Burkina partagent plus qu'une relation diplomatique. « Nous partageons la conviction que la souveraineté n'est pas négociable, que chaque nation est libre de choisir son propre modèle politique, économique et social », a-t-il dit.

Le ministre Karamoko a mentionné que dans un monde traversé par les tensions, les injonctions et les pressions, la République islamique d'Iran et le Burkina Faso affirment leur attachement à un ordre international plus juste, équilibré et respectueux. « Un ordre multipolaire, fondé sur l'égalité souveraine des Etats, un ordre affranchi des logiques de domination », a-t-il souligné.