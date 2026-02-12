Burkina Faso: Comptabilité des matières des Editions Sidwaya - Souleymane Ramdé, installé dans ses fonctions

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a présidé la cérémonie d'installation du comptable principal des matières des Editions Sidwaya, mercredi 11 février 2026, à Ouagadougou.

Nommé en Conseil des ministres le 22 janvier 2026, le contrôleur des services financiers, Souleymane Ramdé, a été installé dans ses fonctions de comptable principal des matières des Editions Sidwaya. C'est la chargée d'études à la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat (DGAIE), Wendkouni Edith Illy, qui l'a installé. Après lui avoir donné des orientations sur sa nouvelle fonction, Mme Illy a souhaité plein succès au tout premier comptable principal des matières des Editions Sidwaya. La signature du procès-verbal a mis fin au cérémonial d'installation.

Après cet acte, le nouveau comptable principal des matières des Editions Sidwaya, Souleymane Ramdé, a traduit ses remerciements aux plus hautes autorités pour la confiance à travers sa nomination. Il a expliqué que sa mission principalement est de tenir la comptabilité des matières, participer à la réception de la commande publique, de certifier les factures, contrôler et viser les documents justifiant les mouvements des matières.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Ramdé sera aussi chargé de contrôler et conserver les biens meubles et immeubles, faire l'inventaire périodique, participer à la réforme des matières, conserver les documents et les pièces justificatives des opérations prises en compte.

« Je m'engage à exercer ses missions avec dévouement, professionnalisme, loyauté, dignité dans le strict respect des textes et lois en vigueur », a-t-il déclaré. Le nouveau comptable a souligné que dans l'accomplissement de ses missions, il espère bénéficier de l'appui et de l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs des Editions Sidwaya. La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a accueilli et félicité le nouveau comptable principal des matières des Editions Sidwaya.

Elle a indiqué que ses attentes sont grandes vis-à-vis du comptable principal des matières pour l'atteinte des objectifs du média public. Tout en souhaitant un très bon séjour au nouveau comptable, elle a demandé une bonne collaboration de ses agents. Mme Badoh a remercié l'ancien directeur financier et comptable des Editions Sidwaya, Jacob Da, appelé à d'autres fonctions pour les missions nobles accomplies.