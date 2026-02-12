Burkina Faso: AES-Union européenne - Une nouvelle approche pour renforcer la coopération

Le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, a reçu en audience, le mercredi 11 février 2026, Ouagadougou, une délégation de l'Union européenne conduite par João Cravinho, représentant spécial de l'institution pour le Sahel.

Cette rencontre a été l'occasion d'un échange direct et franc entre les deux personnalités, dans un contexte de souveraineté assumée par les pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Face à son interlocuteur, le ministre Nacanabo a réaffirmé la ligne directrice du gouvernement en matière de coopération internationale : une souveraineté non négociable, le respect mutuel et un alignement strict des interventions sur les priorités nationales avec pour but l'amélioration tangible des conditions de vie des populations.

Du côté européen, le message se veut également évolutif. L'Union européenne dit avoir adopté une approche « renouvelée » pour sa coopération avec les Etats de l'AES. Validée en novembre 2025 à Bruxelles, cette stratégie reposerait sur un dialogue qualitatif, une écoute renforcée et un alignement plus marqué sur les priorités définies par les pays sahéliens eux-mêmes. Pour le diplomate européen, cette nouvelle approche devrait permettre en 2026 l'intensification de la coopération.

